Cosmin Dorobanțu, despre Nuțu, Sile Cămătaru și moartea lui Ciprian Pian: „Cu o singură rudă de-a lui am vorbit prin mesaje. Omul mi-a zis…”

Cosmin Dorobanțu, ofițer specialist la Administrația Națională a Penitenciarelor, a făcut dezvăluiri neașteptate la Dan Capatos Show! Acesta a povestit despre acuzațiile care i-au afectat imaginea publică după moartea lui Emi Pian. Mai mult, Dorobanțu susține că a primit amenințări cu moartea și cu bătaia. Vezi toate detaliile pe CANCAN.RO!

Cosmin Dorobanțu, despre moartea lui Ciprian Pian

Cosmin Dorobanțu a declarat că nu i-a întâlnit niciodată pe Nuțu și Sile Cămătaru în timp ce aceștia erau încarcerați. Ba mai mult, în discuție a fost amintită și moartea lui Emi Pian, de care Dorobanțu ar fi fost acuzat. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nici măcar nu m-am întâlnit vreodată cu Nuțu Cămătaru. Pur și simplu comentam atunci când el a fost eliberat condiționat. Am comentat ca orice om care se duce la televizor și comentează situația. (…) Eram într-o emisiune, la un post de televiziune, unde Regina întunericului a zis că a vorbit cu persoana decedată. Repet, e regretabil că mor oamenii în spatele gratiilor. A spus că a vorbit cu mortul și că eu am dispus, în sistemul penitenciar, să fie asasinat. Șase filmulețe pe TikTok, în perioada aia, când a murit liderul clanului Pian, erau despre Dorobanțu. Eram catalogat torționar. S-a făcut și o petiție, au semnat vreo 17.000 de oameni să fiu dat afară din sistem. Nu este adevărat. Nu am avut nicio legătură cu moartea lui Pian. A durat câteva luni de zile în care am primit amenințări cu moartea pe telefon. Am primit amenințări cu bătaia. Inclusiv rudele lui mi-au scris. Cu o singură rudă de-a lui am vorbit prin mesaje, până i-am explicat care a fost situația. Omul mi-a zis: «Dorobanțule, scuză-mă că te-am deranjat».”

Cum își făcea Cosmin Dorobanțu meseria în penitenciar

În ciuda acuzațiilor, acesta susține că nu a avut conflicte cu deținuții cu care a lucrat. Ba mai mult, Dorobanțu a dezvăluit și o amenințare primită din partea unui încarcerat. Bărbatul i-ar fi transmis că se va răzbuna după eliberare, însă Cosmin Dorobanțu a făcut o sesizare la Parchet, iar cazul a fost anchetat.

„Nu am avut conflicte niciodată cu niciun deținut. De fiecare dată am respectat legea. Puterea în spatele gratiilor nu este puterea pumnului sau puterea ciocanului, cum se bătea odată. Este puterea pixului. Pixul disciplinează mult mai ușor și are mult mai mult efect în corectarea comportamentului deținutului și în reintegrarea lui decât dacă mă duc și îl bat. Am avut o singură amenințare. Am făcut o sesizare la Parchet, dar amenințarea nu a fost atât de evidentă încât să îmi creeze o stare de temere foarte mare. Pur și simplu, a zis că o să îmi dea el mie când o să se elibereze. Eu mi-am făcut treaba. Am făcut sesizare la Parchet și a fost anchetat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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