Reușită nouă pentru Cristi Chivu! Ce premiu important a primit antrenorul la Parma: „O emoție pură”

Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a fost recompensat la Parma cu „Premiul pentru merite sportive”, în cadrul celei de-a 48-a ediții a galei „Sport Civiltà”. Distincția vine după perioada petrecută pe banca tehnică a formației Parma, unde a reușit să îndeplinească obiectivul menținerii echipei în prima ligă.

Fostul internațional român a primit premiul în cadrul ceremoniei desfășurate la Teatrul Regio, loc în care a vorbit atât despre experiența de la Parma, cât și despre provocările pe care le întâmpină în prezent la Inter Milano.

Emoția revenirii la Parma

În discursul său, Chivu a mărturisit că revenirea la Parma a fost un moment special, subliniind legătura creată cu clubul și orașul în perioada în care a fost antrenorul echipei.

„Sunt recunoscător pentru încrederea pe care mi-a acordat-o clubul Parma; mi-am asumat o mare responsabilitate, având în vedere obiectivul pe care trebuia să-l atingem. Aş spune că totul a mers bine datorită muncii depuse şi umilinţei. Întoarcerea aici este o emoţie pură, trebuie să o spun, trebuie să recunosc. A devenit «a mea» datorită a ceea ce am vrut să ofer. Am vrut să fiu cât se poate de profesionist, pentru că echipa merită să joace pe scene importante”, a declarat Chivu.

După ce a salvat Parma, Chivu a făcut pasul spre Inter

Cristian Chivu a pregătit Parma în a doua parte a sezonului 2024/2025, perioadă în care a reușit să conducă echipa spre evitarea retrogradării. Ulterior, începând din 2025, tehnicianul român a preluat conducerea lui Inter Milano.

Premiul primit la Parma reprezintă o recunoaștere a contribuției sale în perioada petrecută la clubul italian, unde a fost apreciat pentru rezultatele obținute și pentru modul în care a gestionat finalul sezonului.

Intervievat pe scena Teatrului Regio, antrenorul lui Inter a vorbit și despre importanța echilibrului într-un sezon lung, marcat de momente bune și mai puțin bune.

„Derby-urile pierdute? Sunt meciuri pe care trebuie să le joci. Sezoanele sunt lungi, ştii că există mereu suişuri şi coborâşuri, ştii că e nevoie de multă muncă, răbdare, sacrificii; e nevoie şi de cultura de a şti să te ridici şi de a şti să fii alături de ceilalţi, de a avea acelaşi obiectiv. Şi să faci totul pentru a-l atinge, conştient de faptul că poţi cădea, dar este important şi modul în care reacţionezi. Nu ne entuziasmăm când lucrurile merg bine, la fel cum nu ne lăsăm cuprinşi de depresie când nu merg bine. Continuăm să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a menţine acea competitivitate necesară pentru a duce la bun sfârşit un sezon pe care vrem să-l facem important”.

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