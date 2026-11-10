Prințul Marco l-a atacat grav pe Florin Ristei: „Ești leșinat după Gabriella! Te-ai dat la toate ispitele. Am dovezi”

Un nou conflict a izbucnit în jurul emisiunii Insula Iubirii, după ce Prințul Marco a reacționat public la comentariile făcute de Florin Ristei în cadrul formatului Fierzi pe insulă. Cei doi au ajuns în centrul unei dispute care are în prim-plan relația dintre Marco și Bianca, dar și apropierea acestuia de Gabriella, una dintre ispitele feminine ale sezonului. Deranjat de modul în care a fost prezentată povestea sa, fostul concurent a decis să îi răspundă artistului prin intermediul unui videoclip publicat separat.

Totul a pornit de la o discuție purtată în emisiunea Fierzi pe insulă, acolo unde Florin Ristei și Radu Bucălae analizează și comentează cele mai importante momente petrecute în cadrul reality show-ului de la Antena 1. Printre subiectele abordate s-a numărat și parcursul Prințului Marco în competiție, în special situația sentimentală complicată în care acesta a ajuns să fie implicat.

Prințul Marco l-a atacat grav pe Florin Ristei

Apariția lui Marco în emisiune a atras atenția încă de la început, mai ales din cauza relației pe care o avea cu Bianca. Deși venise în Thailanda alături de partenera sa, experiența de pe insulă a adus schimbări importante în dinamica dintre cei doi. Apropierea de Gabriella a depășit limitele unei simple interacțiuni, iar cei doi au ajuns să aibă momente intime, în ciuda faptului că Marco se afla într-o relație.

Subiectul a fost readus în discuție de Florin Ristei, care a analizat comportamentul fostului concurent și a făcut referire la posibilitatea ca infidelitatea acestuia să nu fi fost un episod izolat, apărut exclusiv în contextul emisiunii. Comentariile artistului au sugerat că problemele de fidelitate ar fi putut exista și în afara experienței televizate, ceea ce a alimentat ulterior reacția lui Marco.

Nemulțumit de interpretările făcute în cadrul emisiunii, Prințul Marco a ales să nu lase lucrurile fără răspuns. Acesta a publicat un videoclip în care a abordat direct afirmațiile lui Ristei și a contestat imaginea care s-a conturat despre el în urma discuției.

Marco a ținut să sublinieze că relația sa cu Bianca nu ar fi fost marcată de infidelități de-a lungul anilor petrecuți împreună. Mai exact, acesta a făcut referire la cei zece ani de relație și a respins ideea că și-ar fi înșelat partenera în mod repetat, înainte de participarea la „Insula Iubirii”.

„Nu vă mai frecați la nas. Se vede ceva alb… Ristei ești un libidinos, îți place de Gabriella, am văzut cum te uitai la ea și când a venit la Neatza. Le scrii la toate ispitele, că am mesaje. Ești leșinat după Gabriella! Te-ai dat la toate ispitele. Am dovezi”, a transmis Marco.

În același timp, fostul concurent a mutat atenția asupra vieții personale a lui Florin Ristei, căruia i-a reproșat că ar avea un interes mult prea mare față de ispitele care participă la reality show. Marco a insinuat că artistul ar fi atras în mod special de Gabriella și că opiniile sale despre comportamentul din competiție ar fi influențate de această atracție.

Între timp, Marco a șters video în care vorbea despre Ristei… cine știe poate Prințul are remușcări asupra mesajelor transmise către artist. Cert este că filmulețul a dispărut de pe conturile sale de social media.

Ce declarații a făcut Marco despre Radu Bucălae

Marco a revenit cu un nou videoclip în mediul online, în care a ținut să-și susțină încă o dată punctul de vedere. Acesta este extrem de nervos după discuțiile apărute înainte de participarea sa la Insula Iubirii și insistă că nu și-a înșelat soția. El susține că a greșit o singură dată, în contextul experienței de la emisiune, și nu acceptă acuzațiile care i se aduc.

„Pentru că eu știu că am greșit și deja mi-a părut mie rău. Și trebuie doar eu să mă simt prost, nu să mă faceți voi să mă simt prost. Iar dacă am conștientizat situația în care am greșit, am făcut-o acum 8 luni. Eu nu trebuie să continui să mă simt prost pentru ceea ce am făcut, pentru păcatele mele, când eu m-am împăcat cu sufletul meu și au trecut 8 luni. Puteți să învățați din chestia asta, puteți să vă regăsiți, dar, ca acești „Fiertzi pe Insulă”, care intră în viața mea privată și își permit ei să zică că am mai greșit eu în viața mea, unde erau? Ei erau cumva lângă Marco Pino al meu, în pantalonii mei? Au ei vreo dovadă? Sau ei încearcă să manipuleze opinia publică doar pentru că au o ciudă pe mine, pentru că se simt inferiori? Și nu zic că mă simt eu prea mare sau mai presus decât ei. Se simt inferiori pentru că ei, atunci când au greșit și când înșală… Și Ristei ăla s-a dat la toate ispitele și tot ce a făcut, și celălalt, că habar n-am cine e, am văzut doar că se scarpină prin nas și mi-au ajuns sute de mesaje despre cât de mult este dependent.”, a spus Marco.

Mai mult, Marco a lansat acuzații grave și la adresa lui Radu Bucălae, despre care susține că ar avea dovezi că acesta ar fi dependent de substanțe interzise. Deocamdată, afirmațiile îi aparțin exclusiv lui Marco și nu există o confirmare independentă a acuzațiilor.

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