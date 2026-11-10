Cât costă un apartament cu 2 camere în Cluj, la finalul lui 2026. E mai scump decât în București

Cât costă un apartament cu 2 camere în Cluj, la finalul lui 2026. E mai scump decât în București
Sursa foto: Shutterstock
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Prețurile apartamentelor din Cluj-Napoca au ajuns să le depășească pe cele din unele dintre cele mai scumpe zone ale Bucureștiului. La finalul anului 2026, pentru un apartament cu două camere, situat într-un cartier obișnuit al orașului, proprietarii pot cere chiar și 200.000 de euro.

Potrivit Observator, un apartament de 51 de metri pătrați, cu dormitor, living și bucătărie separată, situat într-o zonă care nu este nici centrală, nici periferică, a fost scos la vânzare pentru 200.000 de euro.

Prețul înseamnă aproximativ 3.920 de euro pe metru pătrat, peste media pieței imobiliare clujene.

Cât costă un apartament cu două camere în Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, prețul mediu al apartamentelor a ajuns la aproximativ 3.000 de euro pe metru pătrat, potrivit sursei citate.

Un agent imobiliar explică faptul că prețurile ridicate sunt influențate de numărul limitat al locuințelor disponibile și de cererea mare.

„Motivul pentru care prețul în Cluj-Napoca este mai mare este dat de faptul că piața clujeană este mai compactă, cererea este mare și oferta este redusă”, a explicat Sorin Sucala, agent imobiliar.

Datele publicate de Imobiliare.ro pentru octombrie 2026 indică prețuri medii solicitate de aproximativ 3.518 euro pe metru pătrat pentru apartamentele noi cu două camere și 3.361 de euro pentru cele vechi.

Astfel, un apartament cu două camere, cu o suprafață de 50 de metri pătrați, ar putea avea un preț orientativ de aproximativ 168.000–176.000 de euro, în funcție de vechimea locuinței. Prețul final depinde însă de cartier, dotări și starea imobilului.

Cât costă un apartament asemănător în București

Diferența față de Capitală este semnificativă. Potrivit Observator, prețul mediu al locuințelor din București este de aproximativ 2.100 de euro pe metru pătrat, cu circa 900 de euro mai puțin decât în Cluj-Napoca.

Chiar și în Sectorul 1, una dintre cele mai scumpe zone ale Capitalei, metrul pătrat ajunge la o medie de aproximativ 2.900 de euro.

Un apartament cu două camere în Sectorul 1 poate costa în jur de 140.000 de euro, cu aproximativ 60.000 de euro mai puțin decât locuința prezentată în reportajul din Cluj.

„Există şi 5.000 euro pe mp în Bucureşti, ultracentral, bloc nou, dar avem şi spre Militari, care este undeva la 1.250 de euro pe mp util”, precizează Alexandru Adam, agent imobiliar în Bucureşti.

La nivel național, tranzacțiile imobiliare au scăzut cu aproape 5 la sută în octombrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut.

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