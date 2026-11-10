Calcul complet. Cât câștigă Eva Măruță într-o lună. Din ce face bani fiica lui Cătălin Măruță de la Antena 1 și a Andrei Măruță de la Pro TV

La doar 11 ani, Eva Măruță, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, are deja propriile surse de venit. Deși este încă un copil, aceasta câștigă bani din mai multe proiecte media și online. Activă pe TikTok și YouTube încă de la o vârstă fragedă, Eva obține venituri din campanii publicitare, colaborări cu diverse branduri, apariții în filme și participări la evenimente.

Fiind prezentă frecvent în culise, în fața camerelor sau la diverse evenimente, Eva s-a familiarizat încă de la o vârstă fragedă cu lumea showbizului și cu expunerea publică. În timp, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță a început să obțină și propriile venituri. Deși poate părea surprinzător, Eva Măruță ar putea câștiga lunar sume considerabile.

Câți bani câștigă fiica lui Cătălin Măruță

O parte dintre veniturile Evei ar putea proveni din activitatea desfășurată pe rețelele de socializare. Potrivit unor estimări atribuite platformelor de analiză a influencerilor, precum Influencer Marketing Hub, o postare sponsorizată pe TikTok ar putea aduce între 235 și 400 de dolari (aproximativ 1.100 lei – 1.850 lei).

În cazul unei activități constante, cu aproximativ 8-12 postări sau videoclipuri relevante pe lună, veniturile din aceste colaborări ar putea ajunge la 1.500-3.000 de euro lunar (aproximativ 7.500 lei – 15.000 lei).

Nici canalul personal de YouTube, „Eva Maria Măruță”, nu trebuie trecut cu vederea. În funcție de numărul de vizualizări, frecvența postărilor și eventualele parteneriate, veniturile estimate din această platformă s-ar putea situa între 500 și 1.500 de euro pe lună (aproximativ 2.500 lei – 7.500 lei).

Venituri din campanii publicitare și proiecte cinematografice

O altă categorie importantă de câștiguri ar putea fi reprezentată de colaborările cu branduri, campaniile de promovare și contractele de imagine. Acestea pot aduce sume mai mari decât activitatea obișnuită de pe rețelele sociale.

Pentru o campanie integrată sau un pachet de promovare, estimările vehiculate se situează între 2.000 și 5.000 de euro (aproximativ 10.000 lei – 25.000 lei). La acestea se pot adăuga câștigurile obținute din proiecte cinematografice, precum filmul „Tati Part-Time”, dar și din participarea la diferite evenimente.

Remunerația pentru astfel de proiecte depinde de contractele încheiate și de rolul pe care îl are în fiecare producție, motiv pentru care veniturile pot varia de la o lună la alta.

Tânăra se bucură de sume de până la 9.500 de euro pe lună

Dacă sunt luate în calcul toate aceste surse, estimările indică venituri cuprinse între 4.000 și 9.500 de euro pe lună. În lei, suma ar echivala cu aproximativ 20.000-47.500 de lei.

Este important de menționat că aceste valori reprezintă estimări, nu câștiguri confirmate oficial de familia Măruță. Veniturile reale pot fi diferite, în funcție de numărul colaborărilor, proiectele în care este implicată și condițiile contractuale.

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