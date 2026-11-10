A murit la doar 52 de ani, după o carieră impresionantă! Cine a fost avocatul Marius Harosa

Comunitatea juridică și universitară din Cluj-Napoca este în doliu după moartea avocatului și conferențiarului universitar Marius Liviu Harosa. Acesta s-a stins din viață la vârsta de numai 52 de ani, lăsând în urmă o activitate profesională impresionantă, construită de-a lungul a aproape trei decenii.

Născut în România, acesta și-a construit parcursul profesional în jurul studiului dreptului, domeniu în care a obținut rezultate remarcabile încă din primii ani de facultate. În 1997, a absolvit Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, fiind șef de promoție. Tot în acel an, și-a aprofundat pregătirea profesională prin studii de Drept Internațional Privat la Academia de Drept Internațional de la Haga, din Olanda.

„Baroul Cluj este, începând de azi, mai sărac… Colegul nostru, conf. univ dr. av. Marius Liviu Harosa a plecat să lumineze cu zâmbetul lui cald și cu sufletul său curat, ultima Instanță – cea a Marelui Judecător, în care a crezut până în ultima clipă a vieții”, a transmis Baroul Cluj.

Marius Harosa, aproape 30 de ani dedicați profesiei de avocat

După absolvirea facultății, Marius Harosa și-a început activitatea în avocatură, devenind membru al Baroului Cluj în 1997. De-a lungul anilor, și-a consolidat experiența profesională, fiind implicat în numeroase activități juridice și academice. În paralel cu profesia de avocat, a ales să își dedice o parte importantă a carierei și educației universitare, contribuind la pregătirea generațiilor de viitori juriști.

Parcursul său academic a continuat cu obținerea titlului de doctor în drept civil, în anul 2008, la Universitatea Babeș-Bolyai. Pentru documentare și cercetare, a beneficiat de stagii la instituții universitare importante din Viena și Roma, dar și de acces la resursele Bibliotecii Apostolice Vaticane.

Pregătirea sa profesională nu s-a oprit aici. În 2012, a finalizat studiile postdoctorale organizate în cadrul Academiei Române, colaborând în acest demers cu instituții academice prestigioase din Paris, printre care Collège de France și École des Hautes Études en Sciences Sociales.

În cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai, Marius Harosa a ocupat funcția de conferențiar universitar. Activitatea sa didactică a inclus cursuri de Drept civil, Drept canonic și Teoria generală a obligațiilor, discipline esențiale pentru formarea profesională a studenților la Drept.

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