Nu tunde aceste 10 plante în noiembrie! Greșeala care te poate lăsa fără flori primăvara viitoare

Toamna vine cu schimbări importante în grădină, iar mulți proprietari aleg să curețe plantele de frunze, flori uscate și ramuri înainte de instalarea iernii. Specialiștii în grădinărit recomandă însă prudență, deoarece unele plante ornamentale au nevoie să își păstreze tulpinile și ramurile până la primăvară.

O tundere făcută în noiembrie poate îndepărta mugurii florali deja formați sau poate lăsa plantele expuse temperaturilor scăzute. Printre speciile care necesită atenție se numără hortensiile, lavanda, trandafirii, liliacul și magnolia.

10 plante pe care nu trebuie să le tunzi în noiembrie

Hortensiile sunt printre primele plante care trebuie protejate de tăierile nepotrivite. Unele soiuri, precum Hydrangea macrophylla, formează mugurii florali pe ramurile crescute în anul precedent. Dacă acestea sunt scurtate toamna, florile din sezonul următor pot fi compromise. Este recomandat ca intervențiile să fie amânate până la sfârșitul iernii sau începutul primăverii.

O altă plantă sensibilă este lavanda. Deși necesită tunderi regulate pentru a-și păstra forma, nu este indicată scurtarea drastică înainte de venirea gerului. Planta nu se regenerează ușor din lemnul bătrân, iar tăierea excesivă poate afecta dezvoltarea noilor lăstari.

Nici trandafirii nu trebuie tunși sever în noiembrie. În această perioadă pot fi îndepărtate ramurile rupte sau bolnave, însă tăierile principale sunt mai potrivite spre sfârșitul iernii, când pot fi evaluate eventualele daune provocate de îngheț.

În cazul liliacului, tunderea de toamnă poate însemna pierderea florilor din primăvara următoare. Mugurii florali se formează pe ramurile existente, iar momentul potrivit pentru corectarea coroanei este imediat după înflorire.

Aceeași regulă se aplică și în cazul forsythiei, arbustul cunoscut pentru florile sale galbene, care apar la începutul primăverii. Ramurile sănătoase trebuie păstrate peste iarnă, iar tunderea se face după trecerea florilor.

Azaleele și rododendronii au, de asemenea, muguri florali formați din timp. O intervenție înainte de iarnă poate elimina florile care ar urma să apară în sezonul următor. Pentru aceste plante, tunderea este recomandată imediat după înflorire.

Nici gramineele ornamentale, precum iarba de Pampas și Miscanthus, nu trebuie curățate complet în noiembrie. Tulpinile uscate oferă protecție coroanei împotriva frigului și umezelii. Acestea pot fi îndepărtate la sfârșitul iernii, înainte de apariția noilor creșteri.

Echinacea și Rudbeckia pot rămâne și ele netăiate pe timpul iernii. Semințele formate după uscarea florilor reprezintă o sursă de hrană pentru păsări, iar tulpinile oferă adăpost insectelor folositoare.

În cazul salviei ornamentale și al Perovskiei, tăierile drastice înainte de instalarea gerului pot expune baza plantelor la temperaturi scăzute. Este preferabil ca intervențiile importante să fie realizate primăvara, după evaluarea ramurilor afectate de frig.

Lista este completată de magnolie, un arbore ornamental care își formează mugurii florali cu mult înainte de apariția florilor. Tăierea ramurilor sănătoase în noiembrie poate reduce înflorirea, motiv pentru care corectarea coroanei se face, de regulă, după ce florile s-au trecut.

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