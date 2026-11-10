Cât ar putea costa polițele RCA de la 1 ianuarie 2027. Vești proaste pentru șoferi!

Cât ar putea costa polițele RCA de la 1 ianuarie 2027. Vești proaste pentru șoferi!
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Șoferii din România s-ar putea confrunta cu noi scumpiri ale asigurărilor RCA de la începutul anului 2027. Reprezentanții transportatorilor avertizează că, în anumite cazuri, costul polițelor ar putea ajunge chiar la dublul celui plătit la începutul anului 2026.

Avertismentul vine din partea Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), care susține că prețurile asigurărilor obligatorii au crescut considerabil în ultimii ani, fără ca majorările să fie întotdeauna proporționale cu evoluția daunelor.

Pentru un camion nou, cea mai avantajoasă ofertă analizată de patronate a crescut de la 9.700 de lei la peste 16.500 de lei pe an, adică aproape 6.800 de lei în plus pentru aceeași obligație de asigurare. Mai mult, transportatorii susțin că majorările prețurilor RCA sunt mult peste majorarea riscului de accidente.

Cât ar putea costa asigurările RCA în 2027

În trimestrul al doilea din 2026, prima medie RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei, cu aproximativ 7% mai mult decât în primele trei luni ale anului și cu 21% peste nivelul din aceeași perioadă din 2025.

Reprezentanții transportatorilor susțin că, în ultimul an, anumite categorii de autovehicule s-au confruntat cu majorări de aproximativ 70%, iar în unele cazuri scumpirile au ajuns chiar la 100%.

Transportatorii avertizează că începutul anului 2027 ar putea aduce noi creșteri, iar unele polițe ar putea ajunge la valori duble față de ianuarie 2026.

De ce ar putea crește prețurile RCA

COTAR susține că majorările tarifelor sunt mult mai mari decât creșterea riscurilor acoperite de asigurători.

Potrivit datelor ASF invocate de organizație, frecvența daunelor pentru autoturismele persoanelor fizice a crescut cu 1,9%. În cazul vehiculelor de marfă ale firmelor, frecvența daunelor a urcat cu 1,1%, iar valoarea medie a unei daune cu 3,5%.

În schimb, companiile de asigurări invocă majorarea costurilor pieselor auto, a reparațiilor și a despăgubirilor acordate în urma accidentelor.

COTAR solicită Guvernului și ASF să verifice modul în care sunt stabilite tarifele RCA și să asigure o transparență mai mare în privința costurilor.

Transportatorii cer inclusiv publicarea periodică a prețurilor efectiv plătite de șoferi și analizarea majorărilor care depășesc semnificativ evoluția riscurilor.

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