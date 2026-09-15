Semnul divin pe care l-a primit familia Mogoș de la Pablito, la 4 zile de la înmormântare: ”Pe loc am început să plâng”

A trecut o săptămână de când Pablo, nepotul fostului interlop Adrian Mogoș, a încetat din viață. În luna iunie, băiețelul de doar 7 ani a suferit un accident vascular cerebral (AVC) în timp ce se afla la un loc de joacă, fiind ulterior internat în comă timp de 3 luni. În tot acest timp, părinții lui au sperat până în ultima clipă la o minune, însă, din păcate, inima lui Pablito a încetat să mai bată chiar înainte ca micuțul să împlinească 8 ani.

Pablo ar fi trebuit să împlinească 8 ani pe 14 septembrie, însă, în locul unei petreceri, părinții lui au aprins o lumânare și au lăsat o floare la locul de veci al micuțului. La fix o săptămână de când i s-a oprit inima, Angelina Mogoș, mama lui, susține că primește zilnic semne de la fiul ei. Și nu doar ea.

Semnul divin pe care Pablo îl trimite familiei sale

Cei care l-au cunoscut pe Pablo, dar și cei care s-au rugat timp de 3 luni pentru sănătatea lui primesc, de asemenea, același semn divin din partea lui: au găsit, fie în casă, la locul de joacă, în încălțări sau pur si simplu întâmplător câte o pană de porumbel. Angelina Mogoș, nepoata lui Adrian Mogoș, primește zilnic zeci de mesaje și fotografii cu oameni care îi arată aceste semne. Fiecare imagine cu pana de porumbel este o confirmare că fiul ei este încă prezent în inimile lor.

„Doamne…mi-am luat șoc. Ce crezi? Astăzi am plecat în Spania pt 2 zile… aveam o mașină lăsată aici în Spania…când am ajuns în aeroport, ne am luat mașina și când am deschis ușa din spate să ne punem geanta…am văzut pana jos … pe loc am început sa plâng. Iubitul nostru este peste tot și ne face fericiți pe toți cei care îl iubim” „Nu te cunosc decât din online, ieri fetița mea de 2 ani a venit la mine cu o pană de porumbel în mână, eu vânzând semnele pe insta postate de tine, fetița îmi zicea într una cu până în mână ” mamă bebe e acolo” și mi arată undeva unde nu e nimic …. Eu cred în maică domnului însăși copilul meu e o binecuvântare lăsată de Maică domnului când nimeni nu mi dădea nici o șansă să o aduc pe lume…. Și tind să cred ca ea a primit asta de la băiețelul tău …. Putere multă să-ți dea Maică domnului , să te întărească și să fii sigură ca băiețelul tău e lângă tine mereu!” „Bună , nu ne cunoaștem dar m-a atins profund plecarea lui Pablo, aseară am adormit cu gândul la el și cum zicea el că vrea la grădiniță și nu e închisă, am făcut o rugăciune, astăzi am fost de dimineață la pilates și acum când am ieșit în hol să mă încalț în adidasul meu era această pană, mi s-a făcut pielea de găină. Multă putere vouă, prezența lui se simte”, au fost câteva din mesajele primite de mama lui Pablo.

Printre cei care primesc semne de la Pablo se numără și George Talent, care a postat pe social media pana de porumbel „primită” de la nepotul lui Adrian Mogoș: „A venit și la mine. I-am cântat de când avea o săptămână”, a scris manelistul în dreptul imaginii – vezi AICI.

Pablo a fost condus pe ultimul drum vineri, 11 septembrie, la Cimitirul Sfântul Gheorghe din Capitală. Locul s-a dovedit neîncăpător atât pentru oamenii veniți să-i fie alături familiei, cât și pentru mulțimea de flori și coroane aduse în memoria celui mic. Cei prezenți au respectat cerința familiei și s-au îmbrăcat în alb, ca un ultim omagiu pentru Pablo. Bogdan de la Ploiești, care este prieten foarte bun cu familia Mogoș, nu a lipsit de la înmormântare – vezi AICI imagini de la înmormântare.

Cine este Adrian Mogoș

Adrian Mogoș este un fost lider interlop din orașul Pantelimon, iar în prezent este cunoscut ca dezvoltatot imobiliar din Ilfov. În trecut, acesta a avut legături apropiate cu diverse persoane din lumea interlopă, fiind menționat în anumite cercuri ca având o influență semnificativă în mediul local. De asemenea, este știut și faptul că are o relație foarte apropiată cu Nuțu Cămătaru, fiind naș de cununie la prima căsătorie a acestuia cu Mica Cămătăreasa, motiv pentru care a fost asociat simbolic ca „părinte spiritual” – vezi AICI detalii.

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Ce le-a cerut familia Mogoș tuturor celor care merg la priveghiul lui Pablito: ”Vă rugăm! Ca un omagiu pentru el”