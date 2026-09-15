Ultima dorință a Mădălinei Apostol. Fiul cel mare a dezvăluit care era cel mai mare vis al ei

Mădălina Apostol a avut o dorință pe care n-a mai apucat să și-o îndeplinească. După moartea ei, Tony, fiul cel mare, a scos la iveală care era, de fapt, cel mai mare vis al mamei sale. În ultima vreme, partenera lui Nick Rădoi a sperat până în ultima clipă.

În aceste zile, familia se pregătește să o conducă pe Mădălina pe ultimul drum, iar durerea este greu de descris. Tony a vorbit despre mama lui și despre cât de importantă era familia pentru ea. În ciuda perioadei grele prin care a trecut, gândul Mădălinei s-a întors mereu la cei trei copii ai săi.

Dorința pe care Mădălina Apostol n-a mai apucat să și-o îndeplinească

Tony a dezvăluit care a fost dorința pe care mama sa nu a mai apucat să și-o îndeplinească. Se pare că Mădălina voia ca cei trei copii să fie cât mai apropiați, să se înțeleagă și să rămână împreună.

„Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. Pentru copii, mama a făcut tot. Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și încercăm să fim aproape unul de celălalt. Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”, a spus Mădălina.

Mădălina a fost foarte implicată în viața copiilor, iar Tony a spus că mama lui l-a încurajat mereu să nu lase deoparte nici școala, nici sportul. Tânărul practică box și rugby și are deja rezultate importante.

„Sunt student. Sunt în Colegiul Național «Ion Luca Caragiale», sunt în clasa a XII-a. Sunt sportiv. Practic boxul și rugby. Sunt campion de opt ori la box, de patru ori la rugby și orice campionat îl voi lua de acum îl voi lua, desigur, în numele mamei mele. Asta a fost cea mai mare dorință a ei, să mă țin de sport, de ce fac acum și de studii”, a spus Tony.

Ce spune Nick Rădoi

Și Nick Rădoi a povestit despre viața pe care Mădălina și-o pregătea peste hotare. Milionarul a spus că Mădălina își dorea enorm să se mute cu copii în Mexic, dar că nu a mai apucat.

„Revenirea ei aici a fost doar pentru problema care a existat și sunt convins că s-ar fi întors în Mexic. Sunt convins că și copiii. Ea are proprietate acolo, totul acolo. Are casa ei acolo și dacă nu era problema asta, sunt convins că ar fi venit și copiii să stea și ei acolo pentru că lor le place”, a explicat Nick Rădoi.

Mădălina Apostol urmează să fie condusă pe ultimul drum joi, 17 septembrie, după ce programul funeraliilor a fost modificat. Trupul neînsuflețit este depus la capela cimitirului privat „Eternitatea” din București începând de marți, 15 septembrie.

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