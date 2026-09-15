Nick Rădoi, un ultim gest romantic în memoria Mădălinei Apostol. Ce a adus milionarul la capelă

Nick Rădoi a făcut un gest care spune mai mult decât o mie de cuvinte la priveghiul Mădălinei Apostol. Milionarul a venit să-și ia rămas-bun, dar a ținut să-i aducă și ceva special.

A apărut la capelă cu un buchet uriaș de trandafiri albi, iar alegerea florilor nu este deloc întâmplătoare. Printre florile și coroanele aduse de cei care au cunoscut-o pe Mădălina, s-a făcut remarcat și buchetul ales de Nick Rădoi. Milionarul i-a adus un buchet imens de trandafiri albi, o alegere care are o semnificație aparte.

Ce semnifică florile aduse de Nick Rădoi

Albul este asociat cu puritatea, liniștea, pacea și respectul. Trandafirii albi sunt folosiți și pentru a transmite un omagiu sincer, dar și o formă de afecțiune curată pentru omul care a plecat. Iar în cazul lui Nick, gestul capătă o încărcătură și mai puternică după anii petrecuți alături de Mădălina. Practic, florile au fost felul lui de a-i spune adio. Fără discursuri lungi, fără gesturi făcute pentru spectacol. Doar un buchet imens de trandafiri albi , dus la capelă pentru femeia pe care a iubit-o.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol au avut o relație de aproximativ opt ani. De-a lungul timpului, milionarul a obișnuit să o surprindă cu flori, cadouri și gesturi romantice. Acum, însă, a venit momentul celui mai greu gest dintre toate. Nick a ajuns la căpătâiul Mădălinei și i-a adus un buchet de trandafiri albi, care a ajuns lângă celelalte flori pregătite pentru ea.

Durerea l-a ajuns din urmă

Nici drumul din America și nici emoțiile ultimelor zile nu au fost ușor de dus. Nick Rădoi a recunoscut că nu se simțea bine și că aproape nu dormise. La un moment dat, a mers la o farmacie din apropierea capelei pentru a-și cumpăra medicamente pentru tensiune.

„Nu mă simt bine, e normal să fie așa. De fiecare dată am venit în România să mă bucur, nu să am tristețea asta. Dar am venit să fiu cu familia și să fiu lângă ei prin momentele astea care trec. E totul de nedescris. Eu niciodată nu aș putea să cred că Mădălina nu mai există. Pentru mine va exista în continuare. E foarte greu pentru mine. Pentru tensiune (n.r. de la farmacie pastile). Nu prea am dormit”, a declarat Nick Rădoi.

Chiar de la sosirea la capelă, milionarul a transmis că nu vrea să transforme acest moment într-unul public. A venit pentru Mădălina, pentru familie și pentru ultimul rămas-bun.

„Suntem aici pentu Mădălina și cam atât. Este un moment în care ne dorim să fim singuri cu familia.”, a spus el pentru CANCAN.RO.

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