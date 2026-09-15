Eduard Moțoiescu, psihiatru la Obregia, face dezvăluiri după moartea Mădălinei Apostol: ”De multe ori, voința este cea care dictează într-un final”

Eduard Moțoiescu, psihiatru de la Obregia, a explicat cum poate evolua depresia după externarea unui pacient vulnerabil. Medicul a vorbit la Dan Capatos Show despre tratament, monitorizare și schimbările terapeutice necesare. Discuția a avut loc după moartea Mădălinei Apostol, despre care s-a vorbit intens în ultimele zile. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Potrivit medicului, fiecare pacient este evaluat diferit după externare, în funcție de starea sa. Contează inclusiv mediul în care revine pacientul și starea afectivă din momentul externării. Vezi emisiunea integrală aici!

„Lucrurile se întâmplă, evident, diferențial de la caz la caz. În general, însă, când vorbim de o tulburare depresivă, lucrurile sunt într-adevăr sensibile. Trebuie să cunoaștem mediul în care se întoarce pacientul. Starea lui afectivă la momentul externării este foarte importantă. Sunt lucruri foarte sensibile, multe vulnerabilități de care trebuie să avem grijă atunci când pacientul se întoarce. Trebuie să vedem contextul în care se întoarce și cum influențează acesta afectivitatea pacientului.”

Psihiatrul a explicat că schema terapeutică trebuie adaptată fiecărui pacient. Dacă tratamentul inițial nu produce efectele așteptate, medicii pot recurge la terapii augmentative.

„Tratamentul este adaptat în funcție de intensitatea depresiei. Evident, atunci când vedem că un anumit tratament nu funcționează, aplicăm terapii augmentative. Adică adăugăm alte substanțe pe lângă antidepresive și alte antidepresive din altă clasă. Putem adăuga o anumită clasă de antidepresive la o altă clasă de antidepresive, pentru a avea un efect potențat. Tratamentul începe să funcționeze după un anumit timp. De multe ori, trebuie așteptat trei-patru săptămâni, cinci săptămâni.”

„Voința este cea care dictează într-un final”

Una dintre cele mai importante explicații oferite de medic privește apariția unei crize suicidare. Moțoiescu spune că aceasta poate apărea foarte rapid, chiar și la un pacient aparent echilibrat.

„De multe ori, voința este cea care dictează într-un final. Mai sunt și pacienți care au aceste tentative suicidare în urma unui raptus suicidar. Adică este o voință care apare într-o secundă și este foarte puternică. Se poate lua în calcul și acest lucru, ca pacientul să fie oarecum bine echilibrat. Poate să apară însă acest raptus suicidar, care să fie fatal la un pacient cu o voință bine dezvoltată.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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