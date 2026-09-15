Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi. Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston + mesajul emoționant de pe coroană

Durerea familiei Mădălinei Apostol s-a adâncit odată cu sosirea trupului neînsuflețit la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii.

Sicriul alb, adus cu o limuzină funerară de aceeași culoare, a fost depus în interiorul capelei, unde atmosfera a devenit apăsătoare, iar fiecare gest al celor prezenți a trădat suferința unei pierderi greu de acceptat.

Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi

În centrul acestor momente s-au aflat băieții Mădălinei Apostol, vizibil răpuși de durere. Îmbrăcați în negru, cu chipurile marcate de tristețe, au fost surprinși în timp ce își sprijineau bunica, mama Mădălinei, care a venit la priveghi sprijinită în baston. Femeia, îmbrăcată în doliu complet, părea copleșită de durerea pierderii fiicei, iar cei doi tineri au fost alături de ea la fiecare pas, încercând să-i ofere sprijin și să-și păstreze demnitatea în fața tragediei.

Peisajul surprinde momente de o intensitate emoțională rară: băieții o ajută pe bunica să urce treptele capelei, o țin de braț, îi oferă lumânări și o însoțesc în tăcere. Privirile lor sunt goale, dar pline de durere, iar gesturile lor trădează o maturitate forțată de împrejurări.

În alte cadre, cei doi stau afară, lângă mașini, în tăcere, cu privirea pierdută, semn că despărțirea de mama lor este o rană care nu se va vindeca ușor.

Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston

Mama Mădălinei Apostol, sprijinită de baston, a fost imaginea unei suferințe care nu se poate exprima în cuvinte. În jurul ei, rudele și apropiații aprindeau lumânări și lăsau flori, iar tăcerea din capelă era spartă doar de suspine. Pe crucea funerară, mesajul „Nu te vom uita niciodată” a devenit simbolul durerii familiei dar şi un testament al iubirii care rămâne dincolo de moarte.

Mesajul emoționant de pe coroană

De asemenea, cei trei copii ai Mădălinei Apostol au depus şi o coroană de flori, cu un mesaj încarcat de durerea provocată de pierderea suferită:

„Ne vei lipsi, scumpa noastră mamă”

Băieții Mădălinei au fost prezenți pe tot parcursul ceremoniei, discreți, dar vizibil afectați. Cei doi stau retraşi, cu privirea fixată în pământ sau merg împreună pe stradă, în tăcere, purtând în gesturi greutatea unei despărțiri definitive.

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