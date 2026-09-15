Un tânăr, proaspăt căsătorit, găsit decedat într-o pădure. Dispăruse de acasă fără telefon și mașină

Un tânăr, proaspăt căsătorit, găsit decedat într-o pădure. Dispăruse de acasă fără telefon și mașină
Dominick Bianchi și soția/ sursa foto: social media
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Un bărbat din New York, dat dispărut săptămâna trecută, a fost găsit fără suflare într-o pădure. Familia și polițiștii l-au căutat zile în șir. Tânărul suferea de diabet tip 1, iar apropiaților le era teamă pentru viața lui, pentru că nu avea asupra sa insulina.

Dominick Bianchi, în vârstă de 35 de ani, se căsătorise în urmă cu câteva luni. Acum o săptămână, bărbatul a plecat de acasă fără mașină, telefon sau portofel. Familia a alertat polițiștii, astfel că au început căutările.

Duminică, 13 septembrie, autoritățile l-au găsit mort într-o pădure. O anchetă este în plină desfășurare pentru a stabili cauza exactă a decesului. Aceștia își pun un semn de întrebare, mai ales că suferea de diabet tip 1 și nu avea insulina asupra sa.

Un tânăr, proaspăt căsătorit, găsit decedat într-o pădure

Bianchi a fost văzut ultima dată marți dimineață, la locuința sa din East Greenbush, situată la sud de Albany. Acesta a plecat fără mașină, telefon și portofel. Până în acest moment, anchetatorii nu au dezvăluit cauza decesului. Totuși, detectivul care s-a ocupat de caz a transmis familiei un mesaj de condoleanțe.

„Departamentul de Poliție din East Greenbush transmite cele mai sincere condoleanțe familiei lui Dominick, celor dragi și tuturor celor afectați de această pierdere tragică”, a declarat duminică seara sergentul detectiv Michael Guadagnino, potrivit New York Post.

Soția acestuia i-a transmis un mesaj public, în mediul online. Aceasta i-a cerut să se întoarcă acasă. Mai mult decât atât, a dezvăluit că în ultima perioadă se confrunta cu probleme de sănătate mintală.

Bărbatul suferea de diabet tip 1

Ancheta se complică în acest caz, pentru că proaspătul mire suferea de diabet tip 1. Pentru că nu avea insulina asupra lui, familia s-a îngrijorat cu privire la starea sa de sănătate. După ce polițiștii au identificat trupul neînsuflețit al bărbatului, au transmis un mesaj de recunoștință pentru cei care au oferit o mână de ajutor anchetatorilor.

Imediat după dispariție, autoritățile au cerut localnicilor să verifice proprietățile și camerele de supraveghere pentru orice indiciu legat de Bianchi.

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