Cât costă capacul frigorific închiriat pentru Mădălina Apostol. Familia a luat o măsură specială la priveghi

Un detaliu mai puțin obișnuit a atras atenția la priveghiul Mădălinei Apostol. Familia a apelat la un capac frigorific, dispozitiv folosit pentru păstrarea trupului neînsuflețit la o temperatură scăzută până la înmormântare. Iar dacă vă întrebați cât costă o astfel de „soluție”, suma nu este chiar de trecut cu vederea.

Mădălina Apostol a fost depusă marți, 15 septembrie, la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, unde cei apropiați au venit să-i aducă un ultim omagiu. Înmormântarea este programată pentru joi, 17 septembrie, după ce programul funeraliilor a fost modificat.

În astfel de situații, mai ales atunci când trupul rămâne mai multe ore la capelă, familia poate apela la un sistem de răcire special. În cazul Mădălinei, a fost ales un capac frigorific, care se montează deasupra sicriului și ajută la menținerea unei temperaturi scăzute în interior. Mădălina va fi înmormântată într-un sicriu confecționat din lemn masiv de tei, capitonat cu material de satin alb. Acesta costă 6.550,00 lei.

Cât costă capacul frigorific închiriat pentru Mădălina Apostol

Iar aici apare și partea care îi poate surprinde pe cei care nu au mai avut de-a face cu un astfel de serviciu. Închirierea unui capac frigorific costă aproximativ 400 de lei. La această sumă se adaugă alte 200 de lei pentru transport, montare și demontare. Practic, familia ajunge să achite în jur de 600 de lei pentru întreg serviciul.

Dispozitivul este folosit în special atunci când temperatura din încăpere este ridicată. Capacul se așază peste sicriu și este destinat să mențină în interior o temperatură de aproximativ 2-4 grade Celsius. Scopul unui astfel de dispozitiv este, în primul rând, să contribuie la păstrarea trupului în condiții adecvate până la momentul înmormântării. Temperaturile ridicate pot accelera procesele naturale care apar după deces, motiv pentru care sistemele de răcire sunt folosite în anumite situații la priveghiuri. În plus, capacul creează o barieră între sicriu și mediul din încăpere, ceea ce poate fi un avantaj pentru persoanele care vin să-și ia rămas-bun.

Pentru familia Mădălinei, zilele acestea sunt însă despre durere și despre ultimele momente petrecute alături de ea. Printre cei care au ajuns în România pentru funeralii se numără și Nick Rădoi, care a venit din Statele Unite pentru a-și conduce partenera pe ultimul drum.

Când va fi înmormântată partenera lui Nick Rădoi

Bianca Drăgușanu, una dintre prietenele apropiate ale Mădălinei, a anunțat schimbarea programului funeraliilor.

„Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior”, a adăugat Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.

Astfel, cei care vor să-i aducă un ultim omagiu pot merge la capelă începând de marți, 15 septembrie, dar ceremonia de înmormântare va avea loc joi.

Moartea Mădălinei a venit după o perioadă dificilă din viața sa. Potrivit declarațiilor făcute de apropiați, aceasta se confrunta cu o depresie severă și fusese internată într-o clinică, apoi a petrecut o perioadă la o mănăstire. Cătălin, tatăl fiicei Mădălinei, a povestit pentru CANCAN.RO prin ce încercări a trecut aceasta.

„Mădălina a avut o depresie severă și pentru treaba asta am adus-o în România, a fost la o clinică, după care a fost la o Mănăstire vreo lună de zile, dar se pare că nu a putut trece peste. Și eu, și familia, toți am fost alături de ea”, a spus Cătălin.

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