Cele mai bune și cele mai neinspirate ținute de la Premiile Emmy 2026. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu

Premiile Emmy 2026 au însemnat, ca în fiecare an, pe lângă statuete, o adevărată paradă a modei pe covorul roșu. Vedetele și-au etalat ținutele la Peacock Theater din Los Angeles, iar în timp ce unele apariții au fost apreciate de criticii de modă, altele au stârnit nedumerire sau au împărțit părerile.

Zendaya, Selena Gomez, Dakota Fanning, Emilia Clarke și Florence Pugh s-au numărat printre vedetele remarcate pentru alegerile vestimentare de la cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy. La polul opus, ținutele purtate de Shailene Woodley, Derek Hough, Kristen Bell, Megan Stalter și Trisha Paytas au fost considerate mai puțin inspirate, potrivit The Cut.

Cele mai apreciate ținute de la Premiile Emmy 2026

Zendaya și-a confirmat încă o dată statutul de vedetă a covorului roșu. Actrița a purtat o rochie Prada creată special pentru ea, din tul nude, decorată cu mărgele și cristale. Decolteul adânc și trena amplă au completat ținuta, iar apariția a fost însoțită de o schimbare de look: Zendaya a optat pentru o tunsoare pixie.

Dakota Fanning a ales o rochie Carolina Herrera cu o siluetă clasică și feminină. Designul simplu a fost apreciat de criticii de modă, aceștia remarcând eleganța apariției actriței.

Selena Gomez a atras atenția într-o rochie aurie Louis Vuitton, fără bretele, realizată dintr-un material cu aspect de zale metalice. Detaliile au fost dispuse în spirală în zona taliei, iar partea inferioară a rochiei a avut o croială de tip sirenă. Culoarea a amintit chiar de celebra statuetă Emmy, iar artista și-a completat apariția cu bijuterii Tiffany & Co.

Emilia Clarke a mizat pe simplitate într-o creație Prada într-o nuanță pastelată. Croiala curată și construcția minimalistă au transformat-o într-una dintre aparițiile apreciate ale serii, specialiștii remarcând tocmai simplitatea și aerul proaspăt al ținutei.

Florence Pugh a ales o creație Vivienne Westwood, combinând elementele punk asociate casei de modă cu glamourul clasic de Hollywood. Rochia cu paiete și trenă amplă a fost apreciată pentru formă și structură, chiar dacă alegerea coafurii a împărțit părerile.

Cele mai neinspirate și neobișnuite apariții de pe covorul roșu

Nu toate vedetele au reușit însă să îi convingă pe criticii de modă. Shailene Woodley a purtat o ținută Balenciaga care a ajuns în clasamentul celor mai neinspirate apariții realizat de The Cut. Publicația a descris rezultatul drept derutant, combinația de elemente nereușind să formeze un ansamblu coerent.

Nici Derek Hough nu a scăpat de critici. Alegerea sa vestimentară a fost contestată atât pentru croială, cât și pentru culoare și modul în care au fost combinate piesele.

Kristen Bell a apărut într-o creație asimetrică Alberta Ferretti. Criticii au considerat că drapajul și proporțiile au făcut ca ținuta să pară dezechilibrată, motiv pentru care actrița a ajuns printre aparițiile mai puțin reușite ale serii.

O categorie aparte a fost reprezentată de vedetele care au ales intenționat ținute extravagante. Megan Stalter a venit pe covorul roșu cu o apariție inspirată chiar de statueta Emmy. Alegerea a fost neobișnuită, dar intenția umoristică a fost apreciată de The Cut, care a inclus-o între cele mai bizare ținute ale galei.

Trisha Paytas a mizat, la rândul ei, pe extravaganță. Ținuta sa a combinat numeroase elemente și detalii, iar publicația americană a considerat că rezultatul este atât de încărcat încât poate deveni amețitor. Cu toate acestea, criticii au remarcat că personalitatea vedetei a făcut ca apariția să funcționeze mai bine decât ar fi făcut-o în cazul altcuiva.

CITEȘTE ȘI:

Premiile Emmy 2026. Cine sunt marii câștigători și ce momente au marcat gala

Cine va prezenta Premiile Emmy în 2026. Prietenii au avertizat-o pe actriță: „Nu o face”