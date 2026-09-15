Cele mai bune și cele mai neinspirate ținute de la Premiile Emmy 2026. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu

Cele mai bune și cele mai neinspirate ținute de la Premiile Emmy 2026. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
Galerie Foto 9
Sursa foto: Profimedia/Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Premiile Emmy 2026 au însemnat, ca în fiecare an, pe lângă statuete, o adevărată paradă a modei pe covorul roșu. Vedetele și-au etalat ținutele la Peacock Theater din Los Angeles, iar în timp ce unele apariții au fost apreciate de criticii de modă, altele au stârnit nedumerire sau au împărțit părerile.

Zendaya, Selena Gomez, Dakota Fanning, Emilia Clarke și Florence Pugh s-au numărat printre vedetele remarcate pentru alegerile vestimentare de la cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy. La polul opus, ținutele purtate de Shailene Woodley, Derek Hough, Kristen Bell, Megan Stalter și Trisha Paytas au fost considerate mai puțin inspirate, potrivit The Cut.

Cele mai apreciate ținute de la Premiile Emmy 2026

Zendaya și-a confirmat încă o dată statutul de vedetă a covorului roșu. Actrița a purtat o rochie Prada creată special pentru ea, din tul nude, decorată cu mărgele și cristale. Decolteul adânc și trena amplă au completat ținuta, iar apariția a fost însoțită de o schimbare de look: Zendaya a optat pentru o tunsoare pixie.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
9 poze

Zendaya. Sursa foto: Profimedia

Dakota Fanning a ales o rochie Carolina Herrera cu o siluetă clasică și feminină. Designul simplu a fost apreciat de criticii de modă, aceștia remarcând eleganța apariției actriței.

Selena Gomez a atras atenția într-o rochie aurie Louis Vuitton, fără bretele, realizată dintr-un material cu aspect de zale metalice. Detaliile au fost dispuse în spirală în zona taliei, iar partea inferioară a rochiei a avut o croială de tip sirenă. Culoarea a amintit chiar de celebra statuetă Emmy, iar artista și-a completat apariția cu bijuterii Tiffany & Co.

Emilia Clarke a mizat pe simplitate într-o creație Prada într-o nuanță pastelată. Croiala curată și construcția minimalistă au transformat-o într-una dintre aparițiile apreciate ale serii, specialiștii remarcând tocmai simplitatea și aerul proaspăt al ținutei.

Emilia Clarke. Sursa foto: Profimedia

Florence Pugh a ales o creație Vivienne Westwood, combinând elementele punk asociate casei de modă cu glamourul clasic de Hollywood. Rochia cu paiete și trenă amplă a fost apreciată pentru formă și structură, chiar dacă alegerea coafurii a împărțit părerile.

Cele mai neinspirate și neobișnuite apariții de pe covorul roșu

Nu toate vedetele au reușit însă să îi convingă pe criticii de modă. Shailene Woodley a purtat o ținută Balenciaga care a ajuns în clasamentul celor mai neinspirate apariții realizat de The Cut. Publicația a descris rezultatul drept derutant, combinația de elemente nereușind să formeze un ansamblu coerent.

Shailene Woodley. Sursa foto: Profimedia

Nici Derek Hough nu a scăpat de critici. Alegerea sa vestimentară a fost contestată atât pentru croială, cât și pentru culoare și modul în care au fost combinate piesele.

Kristen Bell a apărut într-o creație asimetrică Alberta Ferretti. Criticii au considerat că drapajul și proporțiile au făcut ca ținuta să pară dezechilibrată, motiv pentru care actrița a ajuns printre aparițiile mai puțin reușite ale serii.

O categorie aparte a fost reprezentată de vedetele care au ales intenționat ținute extravagante. Megan Stalter a venit pe covorul roșu cu o apariție inspirată chiar de statueta Emmy. Alegerea a fost neobișnuită, dar intenția umoristică a fost apreciată de The Cut, care a inclus-o între cele mai bizare ținute ale galei.

Megan Stalter. Sursa foto: Profimedia

Trisha Paytas a mizat, la rândul ei, pe extravaganță. Ținuta sa a combinat numeroase elemente și detalii, iar publicația americană a considerat că rezultatul este atât de încărcat încât poate deveni amețitor. Cu toate acestea, criticii au remarcat că personalitatea vedetei a făcut ca apariția să funcționeze mai bine decât ar fi făcut-o în cazul altcuiva.

CITEȘTE ȘI:

Premiile Emmy 2026. Cine sunt marii câștigători și ce momente au marcat gala

Cine va prezenta Premiile Emmy în 2026. Prietenii au avertizat-o pe actriță: „Nu o face”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Sunt extrem de balonată!” Gluma cu care Maia Knight și-a anunțat sarcina după lunile cumplite prin care a trecut
„Sunt extrem de balonată!” Gluma cu care Maia Knight și-a anunțat sarcina după lunile cumplite prin care a trecut
Rihanna și fiica ei, apariție inedită în ținute asortate. Cum a sărbătorit micuța Rocki prima sa aniversare
Rihanna și fiica ei, apariție inedită în ținute asortate. Cum a sărbătorit micuța Rocki prima sa aniversare
Oligarhul rus Umar Kremlev, apropiatul lui Vladimir Putin, a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerea de nuntă a lui Donald Trump Jr. Ce spune fiul președintelui SUA
Oligarhul rus Umar Kremlev, apropiatul lui Vladimir Putin, a plătit sute de mii de dolari pentru petrecerea de nuntă a lui Donald Trump Jr. Ce spune fiul președintelui SUA
Celine Dion, în lacrimi la revenirea pe scenă. Ce mesaj le-a transmis fanilor de la Paris
Celine Dion, în lacrimi la revenirea pe scenă. Ce mesaj le-a transmis fanilor de la Paris
Premiile Emmy 2026. Cine sunt marii câștigători și ce momente au marcat gala
Premiile Emmy 2026. Cine sunt marii câștigători și ce momente au marcat gala
Predicție SUMBRĂ: Bogații vor trăi MAI MULT decât cei FĂRĂ bani
Mediafax
Predicție SUMBRĂ: Bogații vor trăi MAI MULT decât cei FĂRĂ bani
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
Gandul.ro
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Arbitra a postat imagini cu ea în bikini și reacțiile au venit imediat: „Să intre VAR!”
Cine este capul instigatorilor de la protestul oierior. Este nelipsit de la evenimentele lui Călin Georgescu
Adevarul
Cine este capul instigatorilor de la protestul oierior. Este nelipsit de la evenimentele lui Călin Georgescu
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Scandal «monstru» într-un spital. Pacienți „retrogradați” la boli, ca să fie AMÂNAȚI la operații
Mediafax
Scandal «monstru» într-un spital. Pacienți „retrogradați” la boli, ca să fie AMÂNAȚI la operații
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport.ro
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”
Click.ro
Mihai Trăistariu a ținut post negru, cu apă chioară, după ce a muncit pe 60.000 de euro: „Am văzut moartea cu ochii!”
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Digi 24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Digi24
Mesajul lui Ilie Bolojan după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
go4it.ro
Orient Flusso: alternativa accesibilă la Tissot PRX a fost lansată
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Go4Games
StarCraft - seria legendară de la Blizzard se întoarce cu un joc nou
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
Gandul.ro
Nicușor Dan a anulat consultările pe care nu le-a convocat. Până la această oră, partidele nu au fost invitate la Cotroceni, deși președintele se angajase informal că va organiza miercuri consultări și va face o nouă desemnare de premier
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
Mediafax Italia
VESTE IMPORTANTĂ pentru români! CE SE VA MODIFICA începând cu 25 octombrie?!
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.