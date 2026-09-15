Premiile Emmy 2026. Cine sunt marii câștigători și ce momente au marcat gala

Premiile Emmy 2026. Cine sunt marii câștigători și ce momente au marcat gala
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Sursa foto: Profimedia
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Premiile Emmy 2026 și-au desemnat câștigătorii luni seară, 14 septembrie, la Los Angeles, într-o gală dominată de serialele „Widow’s Bay” și „The Pitt”. Matthew Rhys a intrat în istoria premiilor cu două victorii importante în aceeași seară, în timp ce Jean Smart și-a continuat seria impresionantă de succese pentru „Hacks”.

Câștigătorii Premiilor Emmy 2026

Gala a avut însă și numeroase momente emoționante, de la discursul lui Michael J. Fox până la reuniunile distribuțiilor unor seriale celebre.

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy a avut loc la Peacock Theater din Los Angeles și a fost prezentată de Mariska Hargitay, vedeta serialului „Law & Order: Special Victims Unit”, care câștigase ea însăși două premii Emmy cu doar câteva zile înainte, pentru documentarul „My Mom Jayne”.

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„Widow’s Bay” a fost marele câștigător din zona comediilor, în timp ce „The Pitt” și-a confirmat statutul de unul dintre cele mai apreciate seriale de dramă ale momentului, potrivit People.

Sursa foto: Profimedia

„Widow’s Bay”, marele câștigător al Premiilor Emmy 2026

„Widow’s Bay” a câștigat premiul pentru cel mai bun serial de comedie și a încheiat actuala ediție cu un total de 14 trofee, incluzând premiile acordate anterior la Creative Arts Emmys. Producția a stabilit astfel un nou record pentru cele mai multe premii Emmy câștigate de o comedie într-un singur an. În gala televizată, serialul a obținut șase trofee, inclusiv pentru regie și scenariu.

Matthew Rhys a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, iar Stephen Root și Kate O’Flynn au fost recompensați pentru rolurile secundare.

Premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie nu a ajuns însă la „Widow’s Bay”. Jean Smart a câștigat din nou pentru rolul Deborah Vance din „Hacks”.

Victoria a reprezentat al cincilea premiu Emmy obținut de Smart pentru interpretarea personajului și al optulea Emmy din cariera sa. Cu opt trofee pentru interpretare, actrița a ajuns la egalitate cu Allison Janney, Cloris Leachman și Julia Louis-Dreyfus în fruntea clasamentului celor mai premiați actori din istoria Emmy.

Matthew Rhys a intrat în istoria Premiilor Emmy

Pentru Matthew Rhys, victoria pentru „Widow’s Bay” a reprezentat doar jumătate din succesul obținut în timpul galei. Actorul galez a urcat din nou pe scenă după ce a fost desemnat cel mai bun actor într-o miniserie sau într-un film de televiziune, pentru rolul din „The Beast in Me”.

Rhys a devenit astfel primul actor din istoria de 78 de ani a Premiilor Emmy care câștigă în același an două premii pentru rol principal în două producții diferite.

Mai mult, victoria vine după ce Rhys câștigase în 2018 premiul pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, pentru „The Americans”. Astfel, el a reușit să câștige, de-a lungul carierei, toate cele trei categorii principale de interpretare masculină: dramă, comedie și miniserie.

Sursa foto: Profimedia

Lista câștigătorilor Premiilor Emmy 2026

Printre principalii câștigători ai Premiilor Emmy 2026 s-au numărat:

  • Cel mai bun serial dramatic: „The Pitt”
  • Cel mai bun serial de comedie: „Widow’s Bay”
  • Cea mai bună miniserie/serie antologică: „DTF St. Louis”
  • Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Noah Wyle – „The Pitt”
  • Cea mai bună actriță într-un serial dramatic: Rhea Seehorn – „Pluribus”
  • Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Matthew Rhys – „Widow’s Bay”
  • Cea mai bună actriță într-un serial de comedie: Jean Smart – „Hacks”
  • Cel mai bun actor într-o miniserie/film TV: Matthew Rhys – „The Beast in Me”
  • Cea mai bună actriță într-o miniserie/film TV: Sally Field – „Remarkably Bright Creatures”
  • Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic: Tom Pelphrey – „Task”
  • Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic: Allison Janney – „The Diplomat”
  • Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie: Stephen Root – „Widow’s Bay”
  • Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie: Kate O’Flynn – „Widow’s Bay”
  • Cel mai bun program de varietăți: „The Late Show with Stephen Colbert”
  • Cel mai bun reality-show de competiție: „The Traitors”.

Moment de reuniune pentru actorii din seriale celebre

Gala Emmy 2026 a adus pe aceeași scenă și câteva dintre vedetele unor producții care au marcat istoria televiziunii.

Jaclyn Smith, Kate Jackson și Cheryl Ladd s-au reunit pentru a marca 50 de ani de la debutul serialului „Charlie’s Angels”.

Sursa foto: Profimedia

Cele trei actrițe i-au adus un omagiu lui Farrah Fawcett, una dintre vedetele distribuției originale, care a murit în 2009.

Un alt moment dedicat nostalgiei a fost reuniunea „Buffy the Vampire Slayer”, la aproape 30 de ani de la debutul serialului. Sarah Michelle Gellar și David Boreanaz au apărut împreună pe scena Emmy.

Sursa foto: Profimedia

Dolly Parton, Catherine O’Hara și Rob Reiner, omagiați la Premiile Emmy

Gala Premiilor Emmy a inclus și mai multe momente emoționante dedicate unor personalități importante ale industriei care au murit în ultimul an.

Dolly Parton, care a murit pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, a beneficiat de un omagiu special în timpul ceremoniei. Sally Field, colega sa din filmul „Steel Magnolias”, a urcat pe scenă pentru a vorbi despre prietenia lor și despre impactul pe care artista l-a avut atât în industria divertismentului, cât și prin activitatea sa umanitară.

Ulterior, Reba McEntire, una dintre prietenele apropiate ale lui Dolly Parton, a interpretat piesa „Appalachian Memories”, lansată de artistă în 1983. La finalul momentului, McEntire i-a transmis emoționată regretatei cântărețe: „Te iubesc, Dolly. Atât de mult”.

Sursa foto: Profimedia

Segmentul „In Memoriam” a început cu un omagiu special adus actriței Catherine O’Hara, care a murit în ianuarie, la vârsta de 71 de ani.

Macaulay Culkin, care i-a interpretat fiul în primele două filme „Home Alone”, a urcat pe scenă alături de Annie Murphy și Dan Levy, colegii actriței din serialul „Schitt’s Creek”.

Sursa foto: Profimedia

După omagiul dedicat actriței, Noah Kahan a interpretat piesa „Bridge Over Troubled Water”, a duo-ului Simon & Garfunkel, în timp ce pe ecrane au fost proiectate imaginile personalităților din televiziune și divertisment care au murit în ultimul an.

Printre cei amintiți s-au numărat James Van Der Beek, Hayden Panettiere, Eric Dane, Tim Curry, Anthony Head, Diane Ladd, Shelley Fabares și Bob Mackie. Celebrul designer, despre care s-a aflat chiar în ziua galei că a murit la vârsta de 87 de ani, a fost inclus în segmentul „In Memoriam”.

Dolly Parton a apărut, de asemenea, în acest segment, după omagiul special care îi fusese dedicat anterior în cadrul ceremoniei.

Partea finală a segmentului „In Memoriam” le-a fost dedicată regizorului și actorului Rob Reiner și legendarului regizor de televiziune James Burrows.

Jamie Lee Curtis a urcat pe scenă și a vorbit despre contribuția celor doi la industria divertismentului, devenind vizibil emoționată atunci când l-a evocat pe Reiner.

Sursa foto: Profimedia

Actrița l-a descris pe acesta drept un om generos, bun și extrem de amuzant și a vorbit despre cât de mult le lipsește celor care l-au cunoscut.

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