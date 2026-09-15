Cu ce se ocupa Dorin Ioniță după ce se pensionase? Cu venituri uriașe, generalul își mai luase un job

Cu ce se ocupa Dorin Ioniță după ce se pensionase? Cu venituri uriașe, generalul își mai luase un job
Generalul Dorin Ioniță
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Dorin Ioniță, unul dintre generalii care au ocupat funcții importante în Armata Română, a avut o carieră de peste 30 de ani, iar retragerea sa din activitate nu a însemnat și o despărțire definitivă de domeniul în care a lucrat cea mai mare parte a vieții. Generalul s-a pensionat în anul 2023, însă, potrivit informațiilor disponibile, ar fi continuat să fie implicat profesional și după ieșirea din sistem.

Înainte de pensionare, Dorin Ioniță a ocupat mai multe poziții importante în cadrul Armatei Române. Timp de aproximativ șase ani s-a aflat la conducerea Departamentului pentru Forțele Întrunite, una dintre structurile importante ale Ministerului Apărării Naționale. De-a lungul carierei, generalul a coordonat și trupe în teatre de operații și a fost implicat în activități militare de amploare.

Cu ce se ocupa Dorin Ioniță după ce se pensionase

Numele lui Dorin Ioniță este legat și de parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României în anul 2019. Evenimentul de la București a reunit atunci sute de militari și tehnică militară, iar organizarea unei astfel de ceremonii presupune o coordonare amplă a structurilor implicate.

Retragerea din activitate i-ar fi adus generalului un venit considerabil. Potrivit ultimei declarații de avere depuse în perioada în care se afla în activitate, Dorin Ioniță avea un venit salarial de aproximativ 15.000 de lei pe lună. După pensionare, suma încasată sub formă de pensie ar fi fost însă semnificativ mai mare, ajungând la aproximativ 40.000 de lei lunar.

Generalul-locotenent Dorin Ioniță

Generalul-locotenent Dorin Ioniță

În ciuda retragerii din Armata Română, generalul nu ar fi renunțat complet la activitatea profesională. Surse citate în spațiul public susțin că Dorin Ioniță ar fi continuat să lucreze ca și consilier pentru o companie care activează în domeniul apărării. Astfel, pensionarea din sistemul militar nu ar fi însemnat pentru acesta o perioadă de retragere totală, ci mai degrabă trecerea către o altă formă de activitate profesională, potrivit Observatornews.ro

Generalul Dorin Ioniță a murit după ce a fost găsit fără suflare într-un imobil din Păulești, județul Prahova. În apropierea trupului neînsuflețit, anchetatorii ar fi descoperit o armă de foc deținută legal.

Trupul neînsuflețit al fostului comandant a fost depus luni, 14 septembrie, la capela Cimitirului Orășenesc Voluntari, după finalizarea procedurilor medico-legale.

Dorin Ioniță va fi condus pe ultimul drum marți, 15 septembrie, începând cu ora 12:00. Generalul va fi înmormântat în uniformă militară, însă ceremonia nu va beneficia de onoruri militare. De asemenea, având în vedere circumstanțele în care a survenit decesul, acesta nu va avea parte de o slujbă funerară specială.

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