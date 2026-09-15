Adelina Pestrițu i-a transformat complet camera fiicei sale! Surpriza pregătită în secret pentru Zenayda

Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil, au demonstrat încă o dată că sunt dispuși să facă tot ce le stă în putință pentru ca fiica lor să fie fericită. Cei doi au pregătit în secret o surpriză pentru Zenayda Maria și au transformat complet camera micuței. Rezultatul este unul spectaculos, iar încăperea pare desprinsă dintr-un basm, cu elemente delicate și detalii alese special pentru gusturile fetiței.

Ideea schimbării camerei nu a apărut peste noapte. Adelina Pestrițu și Virgil au început să pună la punct proiectul cu mai multe luni în urmă, tocmai pentru ca Zenayda să nu afle nimic înainte ca lucrările să fie finalizate. Părinții au trebuit să fie foarte atenți pentru a păstra secretul și să găsească soluții pentru ca fetița să nu vadă transformările din locuință.

Pentru Adelina Pestrițu, renovarea camerei fiicei sale a fost mai mult decât o simplă schimbare de mobilier și decor. Fiecare element a fost gândit astfel încât spațiul să fie pe placul Zenaydei și să îi ofere un loc în care să se simtă confortabil, în siguranță și, mai ales, acasă.

Dorința pe care Zenayda o avea de mult timp

Unul dintre cele mai importante detalii ale proiectului a fost alegerea patului. Zenayda își dorea de multă vreme un pat suprapus, iar părinții ei au ținut cont de această dorință atunci când au conceput noul spațiu.

Astfel, patul a devenit una dintre piesele centrale ale încăperii. Dorința pe care fetița o avea încă de când era mai mică a fost, în cele din urmă, îndeplinită, iar camera a fost construită în jurul ideii de a-i oferi un spațiu care să îi reflecte personalitatea și preferințele.

Pe lângă pat, Adelina și Virgil au ales cu atenție mobilierul, corpurile de iluminat și elementele decorative. Totul a fost integrat într-un design unitar, cu o atmosferă caldă și feminină.

Camera Zenaydei, transformată într-un colț de poveste

Noua cameră a fetiței este dominată de nuanțe deschise și delicate. Albul, rozul pudrat și bejul se regăsesc în mai multe dintre elementele încăperii și creează o atmosferă luminoasă și relaxantă.

Unul dintre detaliile care atrag imediat atenția este tapetul ales pentru pereți. Acesta are un model inspirat din lumea poveștilor, cu zâne și norișori, contribuind la aspectul de basm pe care părinții au vrut să îl obțină.

Mobilierul este predominant alb și oferă suficient spațiu pentru haine, obiecte personale și toate lucrurile de care Zenayda are nevoie. Dulapurile sunt generoase și beneficiază de iluminare cu LED, un detaliu care schimbă complet atmosfera încăperii și îi oferă un aspect modern.

Și rafturile au un rol important în decor. Pe acestea au fost așezate jucăriile și obiectele preferate ale fetiței, astfel încât camera să nu pară doar o încăpere amenajată după tendințele actuale, ci un spațiu care îi aparține în totalitate.

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