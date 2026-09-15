Interlopul Viorel Oarză, găsit împușcat într-o pădure din Iași! A fost transportat în stare gravă la spital

Interlopul Viorel Oarză, cunoscut drept „Il Padrino”, a fost găsit împușcat în cap într-o pădure din Iași. Fostul boxer de performanță era încă în viață în momentul în care echipajele de salvare au sosit la locul incidentului.

Marți, 15 septembrie, Viorel Oarză a fost găsit împușcat în cap în pădurea Cananău din Halboca, județul Iași. Echipele de salvare ajunse la fața locului l-au găsit pe fostul boxer în viață, însă în stare de inconștiență. Oamenii legii încearcă să afle dacă interlopul a fost victima unei agresiuni sau a recurs la un gest necugetat.

„Poliţia a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în pădurea din comuna Holboca, se află un bărbat care prezintă o rană la nivelul capului. În urma deplasării la faţa locului, cele sesizate s-au confirmat, fiind identificat un bărbat, de 51 de ani, care a fost preluat de echipajul medical şi transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. În proximitatea bărbatului a fost identificat un obiect ce prezintă caracteristicile unei arme, acesta fiind ridicat în vederea efectuării verificărilor şi stabilirii naturii, provenienţei şi eventualei utilizări a acestuia”, au precizat reprezentanţii Poliţiei judeţului Iaşi.

Viorel Oarză este un fost boxer de performanță din Iași și fost lider al grupării „Brigada”, organizație infracțională formată din români din Italia, zona Torino.

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