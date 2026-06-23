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Nuțu Cămătaru, la un pas de asasinat. Detaliul care i-a salvat viața în ultimul moment

De: Andreea Stăncescu 23/06/2026 | 07:00
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Serialul documentar „Cămătarii”, realizat în regia lui Anghel Damian, continuă să capteze interesul telespectatorilor prin dezvăluirile și poveștile prezentate în fiecare episod. Producția poate fi urmărită atât la PRO TV, cât și pe platforma VOYO. În cel mai recent episod au fost aduse în prim-plan noi informații despre viața lui Nuțu și Sile Cămătaru. Publicul a aflat detalii despre un moment tensionat din viața liderului grupării, care s-a aflat foarte aproape de a deveni victima unui atentat. Documentarul a explorat și pasiunea pentru animalele sălbatice, care l-a determinat să își amenajeze propria grădină zoologică. 

În lumea interlopă, conflictele nu se rezolvau în instanță, ci direct în stradă, iar regulile erau impuse de cei care dețineau puterea. Un astfel de episod, povestit de Nuțu Cămătaru în serialul documentar „Cămătarii”, face referire la un plan de asasinare pus la cale împotriva sa în anul 2002.

Nuțu Cămătaru, la un pas de a fi asasinat

Totul a pornit după ce relația dintre Nuțu Cămătaru și Marin Alexandru, cunoscut drept Cali, s-a deteriorat. Potrivit liderului interlop, cei doi colaboraseră ani la rând, însă, la un moment dat, Cali s-ar fi apropiat de un clan rival și ar fi intrat într-un conflict deschis cu oamenii din anturajul lui. În cele din urmă, acesta ar fi decis să meargă și mai departe, punând la cale un atentat alături de un nou partener împotriva lui Nuțu Cămătaru.

„Marin Alexandru zis Cali, informatorul lui Marian Sântion. A dat declarații și și. A spus el că a dispărut un dosar. Pe ăsta l-am luat, l-am crescut lângă mine, a făcut și el capital și la un moment dat a început să o ia razna. A venit într-una din seri a zis că îl taie pe Coco Anghel. I-am spus «Bă, Coco era prietenul meu, să nu te apuci să-l tai» că eu nu o să mă bag și te bat rău. El tocmai aia a făcut, l-a tăiat și l-a bătut Coco de la înnebunit, a vrut să-l facă cârnați. Să-l bage într-un malaxor de făcea mici. S-a apropiat de un clan și a început să facă tot felul de nenorociri.”, a povestit Nuțu Cămătaru.

„Cămătarii”, regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo

Planul a implicat trei bărbați din Republica Moldova, care urmau să amplaseze grenade sub mașina lui Nuțu Cămătaru, parcată în fața locuinței sale. Însă tentativa nu a mai fost dusă la capăt. Acesta a observat mai multe autoturisme suspecte în apropierea casei și a alertat firma de pază care îi asigura protecția. După verificări, cei trei presupuși executanți au fost identificați și opriți înainte de a-și duce misiunea la îndeplinire.

În urma discuțiilor purtate cu aceștia, Nuțu Cămătaru susține că a aflat detalii despre persoana care i-a angajat și despre planul pregătit. Mai mult, el a decis să transforme situația într-o capcană pentru rivalul său și s-a prezent la locul lor de întâlnire următoarea zi.

„La un moment dat când mă duceam acasă dădeam pe camerele de luat vedere și mă uitam de jur împrejur. Văd o mașină pe o latură, una pe altă latură și deja devenea dubios. Sun la firma de pază că era aproape. Trei mașini, blochează străzile. Îi pun pe burtă, erau trei moldoveni de la Chișinău. Îi găsesc cu niște pistoale la ei. (…) «Ne-a promis unul că ne dă bani că aici stă un prăduitor, să îți punem niște bombe». Trebuiau să-l răpească pe Niro și că dacă îl răpeau luat câteva milioane răscumpărare.

I-am dus la mine la hotel și i-am întrebat cum demonstrează. A doua zi la 12 să-mi aducă grenadele și banii. La o benzinărie pe lângă cimitirul Bellu. Le-au dat numerele de la mașini, detalii despre Calipso, tot. A doua zi am făcut un plan strategic și cine a apărut? Scali cu Ion Cioară. Scali a făcut și el pușcărie, nu era prostuț, era un tip inteligent. Și-a dat seama că ceva nu este în regulă acolo și ce crezi? Cu un jeep a fugit cu mașina pe trotuar. A scăpat.”, a mai spus liderul grupării.

În ziua stabilită și-a făcut apariția chiar Cali, însoțit de un apropiat. Totuși, observând că ceva nu era în regulă, acesta și-a dat seama că este vorba despre o cursă și a părăsit rapid zona, reușind să scape.

Unde au fost duse grenadele

Ulterior, grenadele au fost luate de alte persoane din anturajul lui Nuțu Cămătaru, iar autoritățile au fost informate despre existența acestora. Cât despre cei trei cetățeni moldoveni implicați în plan, liderul interlop afirmă că i-a considerat simpli executanți, le-a oferit bani și le-a cerut să se întoarcă acasă.

„Și cu moldovean cu tot m-am dus la hotel la mine unde era aranjată o masă de poker. Erau și Becali, Niro, mai multe persoane, unde era și Dan Andronic. Am scos astea, niște grenade anti-tanc care le aruncai, se lipeau pe mașini. Ce puteai să faci cu alea? Le-a luat unul, Marius, a zis că le dă la Poliția Capitalei. «Le spun că le-am găsit la mașină la Gara de Nord». S-a dus la Gara de Nord, a sunat la poliție, că nu aveai cum. Eu le-am promis la moldoveni că le mai dau 5000 de euro. Ei nu aveau nicio vină, erau executanți. Le-am dat 5000 și duceți-vă, plecați.

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