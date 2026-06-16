Au fost frații Cămătaru liderii incontestabili ai Bucureștiului? Sile Cămătaru a dat verdictul: „Ce să mai o dăm învârtită”

Episodul cu numărul 5 al documentarului serial „Cămătarii” scoate la iveală noi detalii din viața fraților Cămătaru. Sile și Nuțu s-au impus încă de la o vârstă fragedă pe străzile Capitalei, iar cu timpul supremația lor a crescut. Au fost frații Cămătaru liderii incontestabili ai Bucureștiului? Sile Cămătaru a dat verdictul.

Documentarul serial „Cămătarii”, lansat de PRO TV și disponibil pe VOYO, continuă să dezvăluie povești spectaculoase și episoade mai puțin cunoscute din viața fraților Nuțu și Sile Cămătaru. Producția prezintă mărturii directe ale membrilor clanului și reconstituie conflicte care au marcat lumea interlopă a anilor ’90 și 2000.

Supremația fraților Cămătaru

La începutul anilor 2000, România se confrunta cu o creștere accelerată a crimei organizate. Grupările infracționale deveneau tot mai vizibile și mai violente, iar autoritățile începeau primele anchete de amploare împotriva rețelelor care își extinseseră influența dincolo de granițele țării. În centrul acestor investigații apărea un nume care avea să domine ani: frații Cămătaru.

Anii au trecut, fiecare dintre frații Cămătaru a avut propriul traseu, însă împreună păreau de neînvins. Acum, Sile Cămătaru a dat verdictul final: el și fratele său au dominat lumea interlopă, nu doar la nivelul Capitalei, ci la nivelul întregii țări și chiar și dincolo de granițe.

„Sile Cămătaru: Ce să mai o dăm învârtită, sucită… Eu și cu Nuțu am fost liderii incontestabili nu ai orașului, ai țării. Și prin toate țările Europei. Paul Nedeluș: Eu nu știu dacă i-ar depăși cineva pe Nuțu Cămătaru și pe Sile. Așa că au mai apărut în timp frații Caran, sincer să fiu prin București pe aici nu mai văd alții. Nicu Gheară a fost o perioadă, și-a văzut de treaba lui și a luat-o din loc. Sile Cămătaru: Nu am nimic personal nici cu Gheară, nici cu Niro, dar nici nu sunt niște persoane care să fie demne de respect. Au avut noroc în viața lor de au făcut bani. Știu ei cum au făcut, nu are rost să mai spun eu… povestea cu Salitră și multe alte măgării. Dar e problema lor”, a spus Sile Cămătaru.

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