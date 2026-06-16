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Cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. Mircea Nebunu face dezvăluiri neștiute!

De: Simona Vlad 16/06/2026 | 09:00
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Serialul „Cămătarii”, difuzat pe Pro TV și Voyo, scoate la iveală detalii incredibile despre regulile nescrise ale lumii interlope. Într-unul dintre cele mai intense momente ale producției, fostul procuror Paul Dumitriu și Mircea Nebunu au explicat cum funcționa, în realitate, celebra „taxă de protecție”. CANCAN.ro are toate detaliile!

Potrivit fostului procuror, victimele unor astfel de practici nu erau, de cele mai multe ori, oameni obișnuiți. În multe situații, cei vizați erau chiar persoane care desfășurau alte activități ilegale și aveau nevoie de protecție.

„Victimele acestor infracțiuni de taxă de protecție sunt tot cei care operează în lumea infracțională. De exemplu, un bar sau un restaurant care, dincolo de activitatea comercială propriu-zisă, desfășoară activități de prostituție sau evaziune fiscală. Și atunci, cumva, cel care este liderul zonei respective, liderul interlop al zonei respective, își trimite locotenenții și spune: «Știu că tu faci prostituție. Partea cutare mi-o dai mie. Ai protecție și din partea mea și vezi că îl cunosc și pe cutare din poliție, care îți asigură și el protecție.»”

Paul Dumitriu a explicat că liderii interlopi știau foarte bine ce se întâmpla în teritoriul lor și profitau de vulnerabilitățile celor implicați în afaceri ilegale. În multe cazuri, oamenii acceptau să plătească tocmai pentru a-și putea continua activitățile fără alte probleme.

„Victimele acestor infracțiuni de taxă de protecție sunt tot cei care operează în lumea infracțională.”

Cum opera clanul Sportivilor cu „taxa de protecție”

De cealaltă parte, Mircea Nebunu a descris una dintre metodele prin care se obțineau banii. Liderul clanului Sportivilor a povestit că uneori întreaga scenă era regizată pentru a-l speria pe cel vizat.

„Eu te cunoșteam pe tine, puneam alt băiat să vină cu el și eu veneam pentru tine. Cum ar veni, în situații de astea, și ăla se făcea că scoate sabia, iar eu spuneam: «Bă, stai așa, lasă că răspund eu pentru el!» Hai să-i dai banii și asta a fost.”

Potrivit lui Mircea Nebunu, apariția sa era menită să creeze impresia că salvează situația. În realitate, totul făcea parte dintr-un plan bine pus la punct, iar momentul era pregătit până la cel mai mic detaliu.

„Venea Bebe cu cincizeci de inși și eu veneam întâmplător să beau cafeaua pe la tine. Nu mai venisem de doi ani pe la birou. Și eu am venit în ziua aia și în ziua aia te-au blocat cincizeci de inși, cu săbii și cu de toate. Eu spuneam: «Bă, stai, bă, așa, că e prietenul meu!» Dacă erau tot oamenii mei, le dădeam câte o palmă. L-am pus pe unul care tremura și cu sabia în mână și i-am zis: «Cum să zic, nene Nicule, că te tai?» Când s-a așezat jos și a văzut că nu se întâmplă nimic, până la urmă ne-a dat banii. Îți dai seama ce i-a făcut el, ce n-a făcut, dar ne-a dat banii.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții scrise de Codin Maticiuc. Între autor și Nuțu Cămătaru s-a dezvoltat o relație apropiată pe parcursul documentării pentru volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, proiect la care Maticiuc a lucrat timp de cinci ani și care i-a oferit acces direct în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandată AICI.

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