Confesiunea Mihaelei Rădulescu, după războiul cu părinții lui Felix Baumgartner: "Învață din tragedia mea"

De: Denisa Crăciun 18/04/2026 | 19:36
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant despre relația cu Felix

Mihaela Rădulescu trece în continuare prin momente delicate. După ce Felix Baumgartner s-a stins din viață, fosta prezentatoare TV a avut parte de clipe cumplite. Recent, au ieșit la iveală situații neplăcute și discuțiile pe care le-a avut cu părinții bărbatului. Acum, ea a venit cu un nou mesaj emoționant care scoate la suprafață povestea de dragoste pe care au trăit-o cei doi. 

Celebra prezentatoare TV nu a avut un an ușor. În 2025, cel cu care a împărțit aproape 13 ani din viață s-a stins. La câteva luni distanță, a mai pierdut o persoană importantă: mama sa. Nu doar din aceste puncte de vedere a avut de suferit și asta pentru că părinții lui Felix au umilit-o pe vedetă, lucru care a ieșit la iveală de curând. Sâmbătă, 18 aprilie, aceasta a publicat pe pagina sa de socializare un nou mesaj profund.

Ce mesaj a transmis Mihaela Rădulescu

Mihaela este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din țara noastră. Aceasta s-a retras pentru o perioadă din lumina reflectoarelor și a fost alături de fostul ei iubit. Anul trecut, el s-a stins din viață și a lăsat un gol imens în sufletul ei. Cu toate acestea, ea postează frecvent în mediul online, iar de fiecare dată când o face vorbește despre el și despre relația pe care au avut-o.

Acest lucru s-a întâmplat chiar recent și asta pentru că vedeta a postat un videoclip în care apare Felix, în diverse ipostaze. În plus, a adăugat și un text impresionant în care vorbește despre cum a decurs povestea de iubirea dintre ei.

Când viața îți aduce un sportiv de performanță, un pilot acrobatic sau orice bărbat cu o meserie periculoasă, nu primești doar bărbatul, ci întregul >. Acești oameni sunt cei mai buni din lume dintr-un motiv, iar tu trebuie să înțelegi rapid cum funcționează totul, pentru că ei nu au timp de pierdut cu >. Nu iubești doar un astfel de bărbat, ci lucrezi și pentru el — fie susținându-l complet de acasă, crescându-i copiii, înțelegându-i nevoia de liniște și asigurându-te că are cel mai bun motiv să rămână în viață, fie… fiind alături de el pentru tot ce ar putea avea nevoie, așa cum am fost eu. I-a luat lui Felix două secunde să înțeleagă beneficiul de a mă avea mereu lângă el — îmi puteam organiza programul în funcție de al lui, aveam eleganță socială și capacitatea de a vorbi cu oricine, în 5 limbi, eram agentul de turism pentru amândoi, asistentul lui personal în orice fel posibil (chiar și dincolo de fișa obișnuită a postului). Eram > lui de media când era nevoie, copywriter, videograf, negociator, consilier și CEL MAI BUN PRIETEN. Găteam pentru el în fiecare casă în care am stat prin lume, îi spălam și călcam hainele, eram liniștită când era concentrat, îl încurajam când era jos, îl calmam când era nervos, îl admiram pentru milioanele de motive pe care le-am descoperit pe parcurs, a transmis Mihaela Rădulescu pe Instagram.

De asemenea, ea a mai povestit și cât de mândră a fost și este bruneta de el. Ba mai mult, a mărturisit că își dorește pentru femei o iubire așa cum a trăit alături de pilot.

I-am oferit iubire, respect, liniște și energie ca să-și facă munca zâmbind. El mi-a oferit înapoi toate acestea, plus o viață extremă și spectaculoasă la care alții doar visează. Asta a fost o viață trăită cu adevărat, pentru amândoi. Aceasta este IUBIREA la care ar trebui să aspire orice femeie, dar nu uita — trebuie să oferi totul ca să primești totul. Și învață și din tragedia mea: ai întotdeauna un Plan B, dacă ești ca noi — două persoane îndrăgostite nebunește, practic căsătorite „ca la carte” (doar că noi am scris cartea singuri). Dacă ar fi să fiu cea mai mândră de ceva ce am făcut pentru Felix, ar fi… felul în care m-a iubit el pe mine, mai arată mesajul publicat de vedetă.

Decizie revoltătoare a familiei lui Felix Baumgartner! 3 avocați, puși pe Mihaela Rădulescu

