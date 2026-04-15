Decizie revoltătoare a familiei lui Felix Baumgartner! 3 avocați, puși pe Mihaela Rădulescu

La 8 luni distanță de la moartea prematură și fulgerătoare a lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu, femeia care i-a fost alături în ultimii 12 ani din viață, a vorbit public despre lupta pe care o duce cu familia fostului sportiv. Momentele care au urmat morții iubitului ei au fost greu de gestionat, mai ales în contextul în care familia lui Felix a acuzat-o că ar avea pretenții la o parte din avere și moștenire.

Mihaela Rădulescu a descris în detaliu lupta pe care o duce cu familia lui Felix Baumgartner. În ciuda așteptărilor, după tragedie, ea a simțit cum apropiații și familia fostului sportiv s-au întors împotriva ei, făcând perioada de doliu și mai dificilă.

Mihaela Rădulescu: „Trei avocați împotriva mea”

Contrar așteptărilor familiei fostului sportiv, Mihaela Rădulescu susține că nu se va lupta niciodată pentru averea și banii lui Felix, chiar dacă legea este de partea ei. În timp ce ea își dorește doar să își recupereze bunurile personale și ultimul cadou primit de la Felix, familia acestuia a angajat 3 avocați pentru a o ține cât mai la distanță de averea acestuia.

Dezvăluirile vin în contextul în care în cele 8 luni de la moartea lui Felix, Mihaela Rădulescu a fost victima speculațiilor și informațiilor false potrivit cărora ea ar fi avut anumite pretenții legate de bunurile și proprietățile lui Felix.

„N-am să lupt niciodată pentru banii lui Felix, chiar dacă există legi de partea mea. Încă lupt să primesc cadoul de ziua mea de la Felix, pe care l-a cumpărat înainte să plecăm în Italia. Mesajele de la Felix și un martor nu par să-i convingă pe părinți că era cadoul meu… Ultimul meu dar de la Felix… Sunt ultima persoană care ar vrea să poarte o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată greșit ca… Nu, nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, nici una dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară – fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Ce nu înțeleg eu este de ce nu pot lua pur și simplu totul și să accepte că durerea ar trebui să ne apropie , a scris Mihaela Rădulescu în mediul online.

De asemenea, Mihaela Rădulescu a mărturisit că a încercat cu toate puterile să oprească înmormântarea organizată de familia lui Felix. Sportivul ar fi lăsat cu limbă de moarte o ultimă dorință: trupul neînsuflețit să nu-i fie îngropat în pământ, ci lăsat să zboare.

„M-am luptat ca o leoaică să opresc înmormântarea organizată de familie. Felix m-a pus să jur că nu las pe nimeni să îl bage în pământ; a vrut să zboare în continuare, m-a rugat să îi împrăștii cenușa într-un loc anume. Și am făcut exact ce a vrut el. Dar nu mai pot face nimic; toate trofeele, medaliile, echipamentul sportiv… nu am nimic”, a mai scris Mihaela Rădulescu.

Calvarul prin care Mihaela Rădulescu a trecut după moartea lui Felix Baumgartner: „Nu, nu am furat un Rolex”

