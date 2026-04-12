Mihaela Rădulescu a dezvăluit abia acum ce i-a făcut familia lui Felix, după ce bărbatul a murit. Informații scandaloase

Mihaela Rădulescu a făcut public un mesaj amplu și dureros în care a povestit, pentru prima dată, prin ce a trecut după moartea lui Felix Baumgartner și cum s-a comportat familia acestuia în acele momente critice.

Dezvăluirile ei au stârnit un val de reacții, mai ales pentru că vedeta a vorbit deschis despre lipsa totală de sprijin din partea celor care ar fi trebuit, în mod firesc, să fie alături de ea și de partenerul ei în ultimele zile ale acestuia.

Mihaela Rădulescu a dezvăluit abia acum ce i-a făcut familia lui Felix, după ce bărbatul a murit

În mesajul publicat pe Instagram, Mihaela a descris în detaliu ultimele ore petrecute cu Felix.

„Am filmat toată dimineața lui din ziua aceea. Era într-o stare incredibil de bună, am luat un mic dejun perfect, am avut îmbrățișările, săruturile și râsetele noastre obișnuite pe drumul spre aerodrom. I-am făcut ice coffee-ul lui preferat, pentru drum… Am surprins pe cameră ultimul lui ‘Te iubesc’, cu zâmbetul lui minunat, chiar înainte de ultima lui decolare… O jumătate de oră mai târziu…”.

Vedeta a povestit apoi cum, în primele două săptămâni după tragedie, nu a putut dormi, a slăbit 12 kilograme și a fost nevoită să gestioneze singură avocați, investigații, autopsii și vizitele zilnice la morgă. A subliniat că a fost lăsată complet singură de familia lui Felix și de prietenii apropiați ai acestuia, care nu au contactat-o nici măcar pentru a întreba dacă are nevoie de ajutor.

În contrast, Mihaela a vorbit cu recunoștință despre oamenii care au fost efectiv lângă ea în acele zile. A menționat sprijinul primit din partea prietenilor italieni, a celor care au venit imediat după tragedie și a fratelui ei, care a plecat din România pentru a-i fi alături.

„Oamenii aceștia m-au ținut în picioare doar prin faptul că au fost acolo într-o zi în care eram complet pierdută”, a mărturisit ea.

Vedeta a descris și momentul dureros în care a asistat la sigilarea sicriului și la transportul acestuia din Italia în Austria, un drum de 12 ore pe care l-a parcurs privind continuu sicriul vizibil prin luneta mașinii funerare.

În secțiunea de comentarii, o urmăritoare i-a transmis că a crezut mereu că familia lui Felix a fost aproape de ea și că au format un nucleu unit în fața tragediei.

„Eu m-am gândit mereu că familia lui Felix te-a ținut aproape și ați suferit, v-ați susținut acolo, împreună ca un nucleu, pentru că în tine îl regăseau pe el, iubirea lui… Ține-te cu «dinții» de amintirile acestea frumoase și dureroase și ține-i memoria vie, luptă pentru moștenirea inegalabilă pe care a lăsat-o Felix noii generații, dar și nouă, pentru dragostea asta a lui pentru viață. Noi, cei din online, vom face un zid invizibil, dar greu de trecut, în jurul tău”.

Răspunsul Mihaelei a fost scurt, dar extrem de clar:

„Așa ar fi trebuit să fie, așa e în familiile normale și iubitoare. N-a fost cazul aici, din păcate.”

