Decizia luată de Mihaela Rădulescu, după ce și-a înmormântat mama. Reacție rară în fața jurnaliștilor

De: David Ioan 21/12/2025 | 14:53
Ceremonia de înmormântare a mamei Mihaelei Rădulescu a avut loc într-un cadru sobru, dar marcat de momente de respect și solidaritate. Familia vedetei a fost prezentă încă de la primele ore, iar numeroși apropiați, prieteni și colegi au venit să își ia rămas-bun.

Printre cei prezenți s-au aflat și jurnaliști, care au relatat despre eveniment, păstrând discreția cerută de familie.

Un moment aparte a fost gestul fratelui Mihaelei Rădulescu, care a împărțit colivă jurnaliștilor aflați la fața locului. Acesta le-a spus simplu și direct: „Asta este pentru voi”, un gest care a surprins prin naturalețe și prin respectul arătat celor care își făceau meseria în condiții sensibile. Gestul a fost apreciat de cei prezenți, fiind un semn de recunoștință într-un context încărcat emoțional.

La finalul ceremoniei, Mihaela Rădulescu a vorbit scurt cu presa, mulțumindu-le reporterilor pentru modul în care au tratat situația. Vedeta a transmis un mesaj clar, în care a subliniat că înțelege perfect munca jurnaliștilor, având în vedere că și ea a lucrat ani de zile în televiziune.

„Vă mulțumesc pentru că ați fost respectuoși și v-ați făcut meseria, pe care am făcut-o și eu ca voi. Și am stat ca voi tot așa, cu orele în situații similare și vă respect pentru asta”, a spus Mihaela Rădulescu, vizibil emoționată.

Întrebată dacă va rămâne în România în perioada următoare, prezentatoarea a oferit un răspuns scurt, dar politicos.

„Câteva zile mai stau aici. Mulțumesc frumos”, a declarat aceasta, evitând să intre în detalii suplimentare.

Prezența Mihaelei Rădulescu în țară a fost strict legată de acest moment dificil pentru familie, iar vedeta a preferat să păstreze discreția. Deși vedeta trăiește de ani buni în afara țării, legătura cu familia din România a rămas puternică, iar prezența ei la înmormântare a fost firească.

Evenimentul a scos în evidență atât durerea pierderii, cât și solidaritatea celor din jur. Gesturile simple, cuvintele de mulțumire și respectul reciproc au definit această zi dificilă pentru familia Rădulescu.

×