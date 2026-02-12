Când vor fi înmormântați Sorin și Diana Iacob, alături de copilul lor. Coincidența este de-a dreptul dureroasă pentru familie

Tragedie în județul Iași: un accident rutier mortal a curmat viața a trei membri ai aceleași familii. În dimineața zilei de 10 februarie 2026, pe raza comunei Ciortești, autoturismul condus de afaceristul Sorin Ciprian Iacob a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal de un alt vehicul, provocând decesul imediat al șoferului și al celor dragi lui. Alături de Sorin Ciprian Iacob, și soția sa, Diana, însărcinată, și bebelușul lor au pierdut viața în urma impactului violent.

Trupurile neînsuflețite ale familiei au fost ridicate de la Institutul de Medicină Legală din Iași și pregătite pentru funeralii. Părinții au fost depuși în sicrie albe, cu detalii aurii, un simbol al tinereții și al vieții frânte înainte de vreme, iar micuța a fost așezată în brațele mamei sale, pentru a rămâne împreună în ultimele momente. Decizia de a păstra întreaga familie unită în acest mod a fost respectată de cei apropiați, într-un gest de omagiu și respect pentru cei dispăruți.

Înmormântarea a fost programată pentru 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, conferind evenimentului o notă emoțională suplimentară. Conform procedurilor legale și a regulamentelor militare, Diana Iacob, ofițer IT în cadrul Inspectoratului pentru Jandarmi Vaslui din anul 2017, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare. Sicriul său va fi acoperit cu drapelul României, iar ceremonia va include focuri de armă simbolice și respectarea tuturor tradițiilor militare. La final, drapelul care a acoperit sicriul va fi împăturit și predat familiei, ca semn de omagiu și respect.

Evenimentul a stârnit emoție și durere în comunitatea locală, iar pregătirile pentru funeralii au fost în curs de desfășurare încă din primele ore după tragicul accident. Militarilor jandarmi li s-au alăturat apropiați și colegi pentru a organiza ceremonia funerară, respectând toate rigorile prevăzute pentru înmormântările cu onoruri militare.

Accidentul în care au fost implicați Sorin Iacob și Vlad Ciuburciu a avut loc marți, 10 februarie, pe drumul Național DN 24, în comuna Ciortești, județul Iași. Din primele informații, se pare că mașina condusă de afaceristul Sorin Iacob a derapat în timpul unei depășiri periculoase, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de mașina condusă de milionarul Vlad Ciuburciu, directorul grupului Vascar.

