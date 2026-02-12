Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » A murit Bud Cort, protagonistul celebrului film „Harold și Maude”. Actorul avea 77 de ani

De: Daniel Matei 12/02/2026 | 12:57
Bud Cort, actorul cunoscut pentru rolul său din comedia neagră „Harold și Maude”, a murit la vârsta de 77 de ani.

Potrivit presei americane, citată de The Guardian, Cort a murit în Connecticut după o luptă lungă cu boala.

A fost descoperit inițial de Robert Altman când făcea parte dintr-o echipă care realiza spectacole de varietăți, iar regizorul l-a distribuit atât în ​​M*A*S*H, cât și în Brewster McCloud.

Rolul său din Harold și Maude, regizat de Hal Ashby, în care a jucat rolul unui tânăr obsedat de moarte care dezvoltă o relație cu o supraviețuitoare a Holocaustului în vârstă de 79 de ani, interpretată de Ruth Gordon, i-a adus nominalizări la Globul de Aur și la premiile BAFTA.

Filmul nu a fost inițial bine primit de critici sau de public, dar a devenit ulterior un film de referință, inclus pe lista Institutului American de Film cu cele mai amuzante filme realizate vreodată.

„În timp ce citeam scenariul, am știut imediat că va fi un film clasic. Nu putea fi negat. Studioul era în încurcătură în privința modului în care să-l promoveze… Sincer, succesul său a venit de la oameni”, a spus actorul în 2012.

Sursa foto: Profimedia

În 2014, Cort a declarat pentru The Guardian că pelicula a fost pentru el „o binecuvântare și un blestem”, deoarece a dus la distribuirea sa ca rol standard, fiindu-i oferite doar personaje ciudate. A refuzat rolul lui Billy Bibbit în Zbor deasupra unui cuib de cuci, deoarece își dorea rolul principal și, după ce Jack Nicholson a fost distribuit, l-a cerut ulterior înapoi, dar era prea târziu.

În anii 1970, Cort a continuat să joace în comedia dramatică De ce să-l împuști pe profesor? și într-o adaptare TV a romanului Bernice Bobs Her Hair de F. Scott Fitzgerald, alături de Shelley Duvall. În 1979, a fost implicat într-un accident de mașină care i-a provocat răni grave, rupându-și un braț și un picior și necesitând intervenții estetice.

Ulterior, a revenit la actorie cu roluri în filme din anii 1980, precum romanul „Love Letters” cu Jamie Lee Curtis și filmul horror SF „Invaders from Mars” al lui Tobe Hooper. În anii 1990, a jucat în „Dogma” al lui Kevin Smith și în clasicul „But I’m a Cheerleader”, înainte de a apărea ulterior în filme precum „Coyote Ugly”, „The Number 23” și „The Life Aquatic” al lui Wes Anderson, cu Steve Zissou.

Jeffrey Epstein dezvoltase o adevărată obsesie pentru viața intimă a lui Brad Pitt. „Angelina? Care Angelina?”

Britney Spears a vândut drepturile pentru întregul său catalog muzical. Suma uriașă pe care a încasat-o

Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea. Polițiștii au făcut deja primele descinderi în București
Victor Rebengiuc, amenințat cu moartea. Polițiștii au făcut deja primele descinderi în București
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, loviți de o situație total neașteptată! Nunta mult visată le ...
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, loviți de o situație total neașteptată! Nunta mult visată le dă bătăi de cap: “Un mic haos”
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: „Discretă, dar esențială.” Andra ...
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: „Discretă, dar esențială.” Andra a strâns-o imediat în brațe!
Mihai Rotaru, operat de urgență! Patronul Universității Craiova a suferit un accident la schi
Mihai Rotaru, operat de urgență! Patronul Universității Craiova a suferit un accident la schi
Localitatea din România în care se află cel mai mare zăcământ de aur. Este evaluat la peste 10 ...
Localitatea din România în care se află cel mai mare zăcământ de aur. Este evaluat la peste 10 miliarde de dolari
Prescriere amenzi 2026. După cât timp se șterge datoria la stat
Prescriere amenzi 2026. După cât timp se șterge datoria la stat
