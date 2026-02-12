Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: „Discretă, dar esențială.” Andra a strâns-o imediat în brațe!

Cătălin Măruță traversează o perioadă de schimbare profesională, după ce emisiunea pe care o prezenta la PRO TV nu mai face parte din grila postului. În locul formatului difuzat ani la rând în intervalul după-amiezii, televiziunea a ales să programeze seriale turcești, iar prezentatorul și-a redirecționat energia către proiecte personale și activități desfășurate în afara micului ecran.

În prezent, Măruță își concentrează atenția asupra podcastului „Acasă la Măruță”, realizat într-un spațiu propriu din București. Locația funcționează atât ca studio de producție, cât și ca loc de întâlnire pentru colaboratori și invitați. Același spațiu este utilizat și de Andra, care îl folosește pentru repetiții și pregătirea concertelor, transformând sediul într-un punct comun pentru proiectele artistice și media ale familiei.

Pe cine a angajat Cătălin Măruță la podcastul său

Una dintre cele mai discutate decizii recente ale prezentatorului a fost cooptarea unei persoane cu care a colaborat pe termen lung în perioada emisiunii televizate. Este vorba despre Peggy, o prezență cunoscută în culisele fostului platou de filmare, unde a avut grijă de organizarea și întreținerea spațiului timp de aproape două decenii. Rolul ei în noul proiect este legat de buna funcționare a studioului și de menținerea atmosferei de lucru, contribuind la continuitatea echipei într-un context profesional diferit.

Mutarea accentului de la televiziune la mediul online a venit odată cu reorganizarea programului profesional al lui Măruță. Ritmul zilnic s-a modificat considerabil, iar timpul câștigat din lipsa unui format TV zilnic a fost redistribuit între activități personale, producția podcastului și viața de familie. Prezentatorul și-a exprimat dorința de a petrece mai mult timp alături de copii, implicându-se activ în rutina lor zilnică, inclusiv în programul de dimineață și în preluarea acestora de la școală.

„Uneori, „acasă” nu e doar un loc. Sunt oamenii pe care îi aduni lângă tine, chiar și atunci când începe un capitol nou. Astăzi, Andra și Peggy s-au reîntâlnit pentru prima dată în noul spațiu al podcastului Se știu de mult timp, din anii în care fiecare zi începea pe platou, dar momentul ăsta a avut ceva special… pentru că a însemnat un nou început, împreună. Pentru mulți, Peggy a fost „femeia de curățenie a platoului”. Pentru noi, a fost omul care, timp de 18 ani, a avut grijă de spațiul în care s-au spus mii de povești. Discretă, dar esențială. Și poate că cel mai frumos lucru este că nu mergem mai departe singuri. Am avut lângă mine colegi care au fost trup și suflet 18 ani, oameni care astăzi continuă să fie implicați în alte proiecte, pentru că sunt foarte buni în ceea ce fac. Iar asta nu poate decât să mă bucure și să mă facă mândru de drumul nostru. Bucuria de a fi la podcastul „Acasă la Măruță” vine din lucruri mici: o îmbrățișare sinceră, o mână întinsă, respect pentru fiecare om care a făcut parte din poveste. Și da… întotdeauna am crezut că valoarea unei echipe nu stă doar în lumina reflectoarelor, ci și în oamenii care poate nu s-au văzut, dar au ținut totul în picioare. Bine ai venit, Peggy.”, a transmis Măruță.

