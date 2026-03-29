Mihaela Rădulescu, hărțuită și umilită! Vedeta TV a povestit episodul tensionant din Austria: ”Destul e destul!”

În ultimele luni, Mihaela Rădulescu a avut o prezență mult mai redusă pe rețelele sociale. Anul precedent a fost unul extrem de dificil pentru vedetă, care și-a pierdut partenerul, pe Felix Baumgartner, iar la scurt timp a trecut printr-o nouă tragedie, după moartea mamei sale.

Recent, Mihaela Rădulescu a relatat un episod tulburător petrecut în Austria, unde afirmă că a fost supusă unor acte de hărțuire și umilire din partea unor persoane despre care susține că ar avea legături cu ideologia nazistă.

Mihaela Rădulescu, episod tensionat în Austria

Vedeta a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care atrage atenția asupra creșterii îngrijorătoare a antisemitismului în Europa.

„Cred că Parlamentul European, alături de autoritățile austriece, sunt locurile unde ar trebui să prezint FAPTELE și setul oribil de experiențe prin care a trebuit să trec recent, având ca protagoniști niște oameni din Austria care și-au trăit întreaga viață cu portretul lui HITLER în casă, cu o colecție de simboluri naziste ca hobby, și care au decis să mă umilească, să mă hărțuiască, răspândind minciuni și acuzații false despre mine”, a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Ce mesaj a transmis vedeta Europei

Mihaela Rădulescu subliniază că incidentul reprezintă doar o parte din comportamentul abuziv la care ar fi fost expusă și afirmă că intenționează să ducă aceste situații în fața instituțiilor europene.

„Destul e destul. Va continua”, a adăugat aceasta.

