Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu. Presiunea uriașă l-a adus în prag de infarct!

CANCAN.RO a aflat detaliile unui scandal uriaș în Pro TV, ținut mult timp la secret, după ce regizorul unui celebru reality-show (realizat și difuzat de postul din Pache Protopopescu) acuză că munca epuizantă de pe platou l-ar fi băgat direct în spital. Alexandru Sorin Mironescu susține că filmările de până la 22 de ore i-au provocat un colaps fizic și tratament cu Xanax, cerând în instanță daune morale colosale de la Pro TV. Regizorul vorbește despre stres extrem și sarcini neplătite, în timp ce postul TV respinge categoric acuzațiile. Cazul a ajuns în tribunal și a scos la iveală tensiuni incredibile!

Un mega-scandal zguduie lumea producțiilor TV de la noi din cauza unui conflict de proporții între Pro TV și regizorul Alexandru Sorin Mironescu, omul care, în spatele cortinei, susține că ar fi fost supus unor condiții de muncă de-a dreptul extenuante. Motiv pentru care și-a căutat dreptatea în instanță.

Totul a început pe 19 decembrie 2018, când Mironescu și Pro TV au semnat un contract prin care regizorul urma să coordoneze artistic reality show-ul „Ferma Vedetelor – Sezonul 4”.

Oficial, totul părea un aranjament normal între un profesionist și producătorul său. În realitate, însă, Mironescu susține că a fost pus într-o situație de-a dreptul imposibilă: resurse umane subdimensionate, plus muncă chiar și de 22 de ore pe zi care i-ar fi afectat grav starea de sănătate.

”În realitate, ca urmare a lipsei de editori de conținut, reclamantul a realizat în perioada decembrie 2018- aprilie 2019, regia artistică și, suplimentar, activități de post producție constând în editarea conținutului acestor episoade care nu au fost remunerate prin contractul încheiat între părți. Toate aceste activități au fost realizate de reclamant în condiții de stres ieşite din comun. Condițiile de muncă inadecvate, al căror unic artizan este pârâta (n.r. Pro TV) au provocat colapsul fizic al reclamantului care la data de 12.03.2019 a ajuns în pragul unui infarct”, a acuzat Mironescu.

Situația ar fi degenerat dramatic în martie 2019, când regizorul a resimțit o presiune puternică în piept chiar pe platoul de filmare, fiind nevoit să cheme paramedicul prezent la filmări.

”În timp ce se afla pe platoul de filmare dl Mironescu a început să se simtă foarte rău, astfel încât a chemat paramedicul de pe ambulanța prezentă la filmări. După măsurarea tensiunii acesta l-a trimis pe reclamant la Spitalul Județean Reșița. Acolo diagnosticul medicului de gardă a fost că reclamantul a suferit un salt hipertensiv și că exista în acel moment riscul producerii unui infarct sau AVC, motiv pentru care a recomandat internarea și ținerea sub observație. După câteva ore petrecute în Spitalul Județean Reșița la 13.03.2018, reclamantul a luat decizia de a se externa din pură conştiinţă profesională, gândindu-se că proiectul ar întârzia și mai mult prin absența lui în condițiile în care cei doi colegi erau deja înlăturați la vremea aceea de la filmările care se derulau la Văliug unde se afla unul din cele 2 platouri de filmare. Prin urmare la doar câteva ore de la externare, reclamantul a fost din nou solicitat pe platoul de filmare și a răspuns apelului, implicându-se la fel ca și până atunci.

Se pare că nu a fost un episod izolat, iar problemele de sănătate au tot revenit.

”Cu toate acestea, presiunea puternică în piept a recidivat în timpul serii de 13.03.2019 ceea ce l-a făcut să realizeze că trebuie să părăsească platoul de filmare de la Văliug pentru a consulta de urgență un medic cardiolog la București pentru investigații amănunțite. La București medicii i-au recomandat reclamantului să se interneze în spital pentru investigații amănunțite având în vedere valorile anormale pe care le-a înregistrat în urma unui test Holter (…) Biletul de ieșire din spital eliberat de Institutul Național de Endocrinologie C I ###### la data de 26.03.2019 prevede următoarele: Perioada internării 20.03.2019 – 26.03.2019. Diagnostic principal – hipertensiune primar Diagnostice secundară – alte cardiomiopatii hipertrofice, neurastenie, litiază urinară, nespecificată. Se recomandă odihnă și evitarea suprasolicitării fizice și psihice. Problemele de sănătate au necesitat atât tratament neurologico -psihiatric Xanax cât și tratament permanent pentru tot restul vieții betablocante”, se arată în înscrisurile de la dosar, depuse de către avocatul său.

Stres, Xanax și daune de 100.000 de euro

Mironescu mai face referire și la un membru important din producție cu care ar fi fost la cuțite, iar timp de 3 luni a avut o viață de coșmar, zice el.

”Reclamantul a suferit un prejudiciu nepatrimonial din partea pârâtei şi sub aspectul felului în care aceasta l-a tratat. Sarcinile de lucru trasate în mod imperativ şi intempestiv de către coordonatoarea artistică ##### #####, mediul de lucru stresant creat de către aceasta au strivit demnitatea şi respectul de sine al reclamantului vreme de cel puţin 3 luni de zile, în fiecare zi. Reclamantului i s-a pretins, prin contract, o activitate de creaţie, lui u i-a fost acordată libertatea necesară în acest sens. Dimpotrivă, pentru a respecta această subordonare artistică impusă prin clauza 3..1. din contract, reclamantul a trebuit să se conformeze solicitărilor de cele mai multe ori absurde ale d-nei ##### şi, în plus, a fost sufocat cu sute de ore de editare de conţinut – muncă sisifică de care nu era responsabil din punct de vedere contractual”, susține, de asemenea, regizorul.

Cu toate acestea, Tribunalul a i-a respins până acum majoritatea acțiunilor pe motiv că Pro TV nu a încălcat nicio obligație contractuală.

”Contractul nu stipulează o durată a activității reprezentantului de 40 ore pe săptămână și nici nu ar fi putut să o facă. Programul se desfășura în timp real, în diverse locuri cheie ale platoului de la Văliug fiind amplasate în jur de 30 camere de filmat fixe, gestionate când era cazul de cameramani care filmau non stop. Acțiunea și deznodământul unei zile determinau programul pentru ziua următoare și așa mai departe. Pe de o parte pe parcursul unei luni de zile cei 4 regizori erau prezenți pe platou alternativ și anume fiecare câte o săptămână 5 zile consecutive.

Pe de altă parte oricum nu era necesară prezența în permanență a reclamantului în calitate de regizor pe platou în timpul filmărilor Prezența regizorilor pe platou era necesară doar la dueluri și întâlnirile concurenților cu gazda Mihaela Rădulescu. Nu există justificare pentru numărul de ore invocat de reclamant prin acțiune”.

Așadar, inițial, judecătorii au respins acțiunea lui Mironescu, obligându-l în plus să plătească 37.900 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Mironescu nu a renunțat însă la luptă. El solicită și echivalentul a 210.362,98 lei pentru presupusa muncă suplimentară prestată, după ce inițial a invocat daune morale de 100.000 de euro, un comunicat de presă public prin care Pro TV să-și ceară scuze pentru modul în care s-a derulat contractul, precum și actualizarea conturilor de pe IMDb și alte platforme pentru a reflecta contribuția sa la producție.

Pe 12 martie, magistrații i-au admis apelul la această hotărâre, au acceptat să reanalizeze cazul, însă singura modificare care s-a făcut a fost în privința cheltuielilor de judecată, obligând Pro TV să-i plătească de această dată 6035,22 lei.

Dosarul pentru recuperarea drepturilor bănești a fost disjuns și are următorul termen pe 11 iunie 2026 la Tribunalul Brașov.

Cât privește daunele morale de 100.000 de euro, instanța a stabilit că ”suma este nerezonabil de mare si neproporțională în raport de argumentele prezentate și probele aduse. Sub un prim aspect, se precizează de către intimată că necesitatea unui tratament, pe viață, cu betablocante, nu este un fapt cert, în prezent”.

Rămâne de văzut dacă regizorul va reuși să obțină câștig de cauză măcar în cel de-al doilea dosar sau dacă Pro TV va continua să-i demonteze acuzațiile.

