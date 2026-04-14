Acasă » Știri » Calvarul prin care Mihaela Rădulescu a trecut după moartea lui Felix Baumgartner: „Nu, nu am furat un Rolex”

De: David Ioan 14/04/2026 | 10:41
La aproape nouă luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu vorbește deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și despre acuzațiile apărute în spațiul public. Vedeta abordează direct zvonurile legate de locuințe, bani și presupuse pretenții materiale, după ce în presă au circulat informații controversate.

După speculațiile conform cărora ar fi urmărit averea lui Felix Baumgartner după decesul acestuia, Mihaela Rădulescu clarifică faptul că nu a cerut nimic din bunurile sportivului și că singurul ei obiectiv a fost recuperarea propriilor lucruri personale.

La aproape nouă luni de la dispariția lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu spune că a decis să rupă tăcerea și să vorbească public atât despre durerea pierderii, cât și despre controversele care au apărut în jurul ei în această perioadă.

Vedeta afirmă că, pe lângă șocul provocat de moartea partenerului ei, a fost nevoită să gestioneze și un „șoc paralel”, generat de zvonuri și informații false.

În mesajul transmis, Mihaela Rădulescu menționează că în ultimele luni au circulat numeroase bârfe despre Salzburg și despre relația ei cu Felix Baumgartner, motiv pentru care a simțit nevoia să clarifice situația.

„E greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest OM incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc un alt șoc paralel. Circulă prea multe știri false și bârfe despre Salzburg, așa că iată versiunea MEA a REALITĂȚII. Cea despre care am păstrat tăcerea timp de 8 luni:

nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele două case ale noastre din Elveția DOAR pentru a salva pisicile noastre drăguțe și nebune și pentru a-mi recupera lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și ne-am IUBIT acolo.

NU, NU am cerut NICIODATĂ familiei lui NICIUN ban, nici case, niciuna dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, NIMIC de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ceea ce nu îmi este clar este de ce nu poți pur și simplu să iei totul, ci încerci să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină apropiați, am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și și-a iubit femeia ca cel mai bun bărbat adult…

NU, NU i-am dat în judecată pe părinți pentru NIMIC, nici pentru că mi-au încălcat intimitatea, nici pentru că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru că i-au încălcat intimitatea lui Felix într-un mod care l-ar fi dezgustat, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dau în judecată familia bărbatului meu.

NU, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât de mult le-ar fi plăcut unora să mă prezinte ca pe… „românul tipic”, au ales cu adevărat românul greșit în cazul ăsta. Ar trebui să le fie rușine tuturor; chestii de genul ăsta îl fac pe Felix să pară un idiot orb. Dacă intenția era să mă răniți, îmi pare rău, l-ați rănit pe el de două ori mai tare.

Timp de 8 luni mi s-a cerut să dovedesc că sunt proprietara fiecărui obiect al meu din cele două case ale noastre, în 12 ani.

Sunt ultima persoană care ar vrea să poarte o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată greșit ca… „hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei (3!!!, împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți 3 plătiți din recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…) Au fost depășite toate limitele decenței, iar ceea ce mi-au făcut când am primit în sfârșit „permisiunea” să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi tăcea. Respectul de sine și reputația mea contează.”

Mihaela Rădulescu are doar cuvinte de laudă pentru cel care i-a fost partener de viață, bărbatul alături de care a trăit o poveste de dragoste și care s-a stins prea devreme. Mesajul ei i-a emoționat pe admiratorii care au transmis numeroase reacții de susținere și condoleanțe.

„Felix Baumgartner Pentru întreaga lume, o legendă care a inspirat atât de mulți oameni și a realizat atât de multe… Pentru prietenii și familia sa, cel mai iubit și admirat, cel mai pozitiv, respectuos, plin de viață și bucurie copil și cel mai concentrat și organizat adult atunci când lucrează la orice. Pentru fanii săi, Eroul care le zâmbește mereu înapoi, are mereu timp pentru ei, mereu fericit să simtă dragostea lor.”

CITEŞTE ŞI: Mihaela Rădulescu a dezvăluit abia acum ce i-a făcut familia lui Felix, după ce bărbatul a murit. Informații scandaloase

Val de afecțiune pentru Mihaela Rădulescu, după ce a dezvăluit ce i-a făcut familia lui Felix la moartea parașutistului

Iți recomandăm
Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă
Știri
Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă
Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de la casa mea”
Știri
Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de…
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
Mediafax
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe...
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
Gandul.ro
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37...
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei. Urna cu cenușa soțului, păstrată lângă pat
Adevarul
Margarita Simonian, propagandista lui Putin, își pregătește locul de veci în apropierea casei....
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel...
Olanda: Începe procesul în cazul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești
Mediafax
Olanda: Începe procesul în cazul jafului tezaurului dacic de la Coțofenești
Parteneri
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme. E mândră de silueta ei! Fanii au criticat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme....
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
Click.ro
Vedete despre care nu știai că sunt rude. Legături surprinzătoare între celebrități
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea...
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un...
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Veste proastă pentru Digi? Lidl lansează abonamente mobile ieftine în 30 de țări
go4it.ro
Veste proastă pentru Digi? Lidl lansează abonamente mobile ieftine în 30 de țări
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină de borduri și balastru. Când ar trebui finalizat spațiul de agrement
Gandul.ro
Cum arată acum șantierul de la Parcul Liniei Faza 3. Locația din Militari este plină...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă
Fotbalistul de la Rapid care va fi citat la Parchet! Este suspectat de ucidere din culpă
Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile ...
Omagiu pentru David, copilul român ucis în Spania la doar 11 ani. Gestul unui jurnalist: „Are cheile de la casa mea”
Cu ce se dreg românii după mesele de Paște. Plătesc și 60 de lei pentru acest aliment
Cu ce se dreg românii după mesele de Paște. Plătesc și 60 de lei pentru acest aliment
Marian Godină sigur ar fi plâns! Ce mesaj video primea de la soție și fetițe, dacă Faimoșii câștigau ...
Marian Godină sigur ar fi plâns! Ce mesaj video primea de la soție și fetițe, dacă Faimoșii câștigau proba de comunicare
Ce tradiție trebuie să respecți în Marțea Albă, a treia zi de Paște din Săptămâna Luminată. ...
Ce tradiție trebuie să respecți în Marțea Albă, a treia zi de Paște din Săptămâna Luminată. Atenție mare!
Tragedie în sport: un fotbalist de doar 20 de ani a murit în timpul unui jaf armat. Colegii lui au ...
Tragedie în sport: un fotbalist de doar 20 de ani a murit în timpul unui jaf armat. Colegii lui au scăpat
Vezi toate știrile