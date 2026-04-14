Calvarul prin care Mihaela Rădulescu a trecut după moartea lui Felix Baumgartner: „Nu, nu am furat un Rolex”

La aproape nouă luni de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu vorbește deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și despre acuzațiile apărute în spațiul public. Vedeta abordează direct zvonurile legate de locuințe, bani și presupuse pretenții materiale, după ce în presă au circulat informații controversate.

După speculațiile conform cărora ar fi urmărit averea lui Felix Baumgartner după decesul acestuia, Mihaela Rădulescu clarifică faptul că nu a cerut nimic din bunurile sportivului și că singurul ei obiectiv a fost recuperarea propriilor lucruri personale.

Calvarul prin care Mihaela Rădulescu a trecut după moartea lui Felix Baumgartner

Vedeta afirmă că, pe lângă șocul provocat de moartea partenerului ei, a fost nevoită să gestioneze și un „șoc paralel”, generat de zvonuri și informații false.

În mesajul transmis, Mihaela Rădulescu menționează că în ultimele luni au circulat numeroase bârfe despre Salzburg și despre relația ei cu Felix Baumgartner, motiv pentru care a simțit nevoia să clarifice situația.

„E greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest OM incredibil și cum șocul și durerea provocate de moartea lui au fost și mai mari pentru mine, fiind nevoită să trăiesc un alt șoc paralel. Circulă prea multe știri false și bârfe despre Salzburg, așa că iată versiunea MEA a REALITĂȚII. Cea despre care am păstrat tăcerea timp de 8 luni:

nu, nu mi s-a permis timp de 8 luni să mă întorc la cele două case ale noastre din Elveția DOAR pentru a salva pisicile noastre drăguțe și nebune și pentru a-mi recupera lucrurile. Am ales ambele case împreună, le-am decorat împreună, am TRĂIT și ne-am IUBIT acolo.

NU, NU am cerut NICIODATĂ familiei lui NICIUN ban, nici case, niciuna dintre cele 8 mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, NIMIC de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg la părinții lui. Ceea ce nu îmi este clar este de ce nu poți pur și simplu să iei totul, ci încerci să accepți că durerea noastră ar trebui să ne țină apropiați, am pierdut bărbatul care și-a iubit mama ca cel mai bun fiu și și-a iubit femeia ca cel mai bun bărbat adult…

NU, NU i-am dat în judecată pe părinți pentru NIMIC, nici pentru că mi-au încălcat intimitatea, nici pentru că au intrat în casele noastre cu străini, nici pentru că i-au încălcat intimitatea lui Felix într-un mod care l-ar fi dezgustat, nici pentru că mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu cred că există ceva mai absurd decât să dau în judecată familia bărbatului meu.

NU, nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât de mult le-ar fi plăcut unora să mă prezinte ca pe… „românul tipic”, au ales cu adevărat românul greșit în cazul ăsta. Ar trebui să le fie rușine tuturor; chestii de genul ăsta îl fac pe Felix să pară un idiot orb. Dacă intenția era să mă răniți, îmi pare rău, l-ați rănit pe el de două ori mai tare.

Timp de 8 luni mi s-a cerut să dovedesc că sunt proprietara fiecărui obiect al meu din cele două case ale noastre, în 12 ani.

Sunt ultima persoană care ar vrea să poarte o discuție publică despre această nebunie, dar tăcerea mea a fost interpretată greșit ca… „hai să o umilim în continuare, să mințim despre ea, să angajăm 3 avocați împotriva ei (3!!!, împotriva femeii care voia doar să-și recupereze lucrurile, toți 3 plătiți din recordurile mondiale și munca grea a lui Felix…) Au fost depășite toate limitele decenței, iar ceea ce mi-au făcut când am primit în sfârșit „permisiunea” să-mi recuperez lucrurile nu este ceva despre care voi tăcea. Respectul de sine și reputația mea contează.”

Mihaela Rădulescu are doar cuvinte de laudă pentru cel care i-a fost partener de viață, bărbatul alături de care a trăit o poveste de dragoste și care s-a stins prea devreme. Mesajul ei i-a emoționat pe admiratorii care au transmis numeroase reacții de susținere și condoleanțe.

„Felix Baumgartner Pentru întreaga lume, o legendă care a inspirat atât de mulți oameni și a realizat atât de multe… Pentru prietenii și familia sa, cel mai iubit și admirat, cel mai pozitiv, respectuos, plin de viață și bucurie copil și cel mai concentrat și organizat adult atunci când lucrează la orice. Pentru fanii săi, Eroul care le zâmbește mereu înapoi, are mereu timp pentru ei, mereu fericit să simtă dragostea lor.”

