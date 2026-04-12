Val de afecțiune pentru Mihaela Rădulescu, după ce a dezvăluit ce i-a făcut familia lui Felix la moartea parașutistului

De: Elisa Tîrgovățu 12/04/2026 | 17:12
La puțin timp după ce a făcut publice mai multe dezvăluiri în mediul online, Mihaela Rădulescu a devenit subiect intens de discuție în rândul internauților. Vedeta a vorbit deschis despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut după moartea lui Felix Baumgartner. Mesajul în care a relatat experiențele sale, inclusiv atitudinea familiei parașutistului față de ea, a generat numeroase reacții și comentarii în mediul online.

Unii dintre fani s-au arătat intrigați de situația pe care a descris-o vedeta. Cu atât mai mult cu cât Mihaela a abordat fără rețineri lipsa de sprijin din partea celor care, în mod firesc, ar fi trebuit să îi fie alături ei și partenerului său în ultimele zile de viață ale acestuia.

Mihaela Rădulescu a primit mesaje de susținere din partea fanilor

Vedeta a povestit cum, în primele două săptămâni de după tragedie, nu a reușit să doarmă. A slăbit 12 kilograme și a fost nevoită să se ocupe singură de avocați, anchete, autopsii și vizitele zilnice la morgă. Mihaela Rădulescu a subliniat că a fost lăsată complet singură de familia lui Felix Baumgartner și de apropiații acestuia. Ei nu au contactat-o nici măcar pentru a verifica dacă are nevoie de sprijin.

Cu toate acestea, în mediul online, vedeta a primit numeroase mesaje de susținere și încurajare din partea fanilor. Ei i-au fost alături în aceste momente extrem de dificile.

„Mă bucur că ai avut oameni dragi aproape, ei sunt ce conteaza; și că l-ai avut pe Felix, atâta timp cât Dumnezeu l-a ținut pe pământ! Ai avut bucuria de a cunoaște că iubirea e mult mai mult decat știai! El o să rămână o Legenda! Și legendele nu mor niciodată, Mihaela!”

„Am citit și am plâns, pentru că îți înțeleg durerea, dar, dincolo de asta, prin cuvintele tale simt că mă conectez la tine și îți simt durerea, nu doar o înțeleg. Pierderea ta este de neimaginat și nedrept de grea…Vreau doar să știi că nu ești singură.”

„Este ireal prin ceea ce ai trecut! Ești puternică și minunată, o leoaică ce va reuși să meargă mai departe și va fi bine.”

Mihaela Rădulescu a ținut să își exprime aprecierea față de persoanele care i-au fost aproape în acele momente dificile. Ea a evidențiat ajutorul primit de la prietenii din Italia, de la cei care au venit rapid după tragedie, precum și de la fratele ei, care a călătorit din România special pentru a o susține.

