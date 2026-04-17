Cu ce s-a ocupat Mihaela Rădulescu după decesul lui Felix Baumgartner. Cât de greu i-a fost vedetei în ultima perioadă: „Mă celebrez”

De: Andreea Stăncescu 17/04/2026 | 13:05
Mihaela Rădulescu s-a întors pe băncile universității
Mihaela Rădulescu a traversat un an marcat de pierderi și încercări emoționale puternice, după ce și-a pierdut atât partenerul de viață, pe Felix Baumgartner, cât și pe mama sa. În ciuda acestor momente dificile, vedeta a ales să își concentreze energia asupra carierei și a dezvoltării personale, sprijinită de câteva persoane apropiate care i-au fost alături.

Pe lângă durerea provocată de aceste pierderi, Mihaela Rădulescu s-a confruntat și cu o serie de speculații apărute în spațiul public, legate de averea lui Felix Baumgartner. Pentru a clarifica situația, aceasta a intervenit și a transmis că nu a beneficiat de niciun avantaj financiar în urma dispariției acestuia, subliniind că familia sportivului a fost cea care a gestionat toate aspectele legate de moștenire.

Ce a făcut Mihaela Rădulescu după decesul lui Felix Baumgartner

În paralel, vedeta a ales să se reinventeze și să investească în educația sa. A urmat un program executiv de management la o universitate din Monaco, pe care l-a finalizat cu succes. Reușita a avut o încărcătură emoțională aparte pentru ea, mai ales datorită reacției fiului său, care s-a arătat mândru de realizarea mamei sale

„Astăzi am terminat un program executiv de management la Universitatea din Monaco, mi-am luat diploma, mi-am sunat fiul și a fost un sentiment atât de frumos să știu că este mândru de mama lui. Așa că mă celebrez pe mine însămi, pentru că, în loc să-mi pierd mințile, am decis să-mi pun mintea la treabă – parte din resetarea totală a vieții mele’, a declarat Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Ce lecție a fost nevoită să învețe Mihaela Rădulescu de la Felix
Această etapă a devenit, pentru Mihaela Rădulescu, parte dintr-un proces amplu de schimbare personală. Ea a pus accent pe muncă, învățare și evoluție, considerând că aceste lucruri pot ajuta în depășirea momentelor dificile. Totodată, a evidențiat importanța sprijinului oferit de familie, prieteni și chiar de oameni necunoscuți, dar și rolul esențial al forței interioare în procesul de vindecare și regăsire.

„Dacă cineva a trecut printr-un iad similar cu al meu, vreau să știe că acest lucru ajută. Familia, prietenii adevărați, străinii incredibil de buni care au lăsat aici atât de multe semne frumoase de iubire și sprijin, concentrarea pe muncă sau pe afacerea ta, învățarea a ceva nou, toate ajută. Dar cea mai importantă persoană care te poate ridica și îți poate arăta lumina… ești tu însuți”, a mai spus Mihaela Rădulescu.

