Prințul Marco, decizie neașteptată după ce Bianca a văzut imaginile cu el și Gabriella din camera de hotel: ”Am păcătuit de față cu toată România”

Ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii a adus momente destul de tensionate. După ce a comis-o cu Gabriella, Marco a ajuns la bonfire, acolo unde a văzut cât de afectată a fost Bianca de acțiunile lui. Deși este împăcat cu alegerile sale, Marco a fost profund afectat de reacția soției sale și a izbucnit în lacrimi.

Deși credea că va trece fără probleme testul din Thailanda, planurile lui Marco au fost complet date peste cap de ispita Gabriella. Acesta s-a îndrăgostit, iar la date-ul de 24 de ore nu a mai ținut cont de nimic și a încălcat toate limitele. În cea mai recentă ediție a emisiunii, Prințul a fost chemat la bonfire, unde a mers temător, știind cât de mult și-a rănit soția.

„Am păcătuit de față cu toată România. Sunt pregătit să accept toate consecințele. Sunt curios să văd ce se va întâmpla”, a spus Marco înainte să ajungă în fața lui Radu Vâlcan.

Cum a reacționat Marco după ce a văzut cum suferă Bianca

Ei bine, la bonfire, Marco a putut să vadă cum a reacționat soția sa după ce a văzut imaginile compromițătoare cu el și Gabriella. Concurentul a izbucnit în lacrimi și cu greu a putut privi chinul prin care trece Bianca. Mai mult, auzind că aceasta și-a exprimat dorința de a pleca acasă, Prințul i-a urmat exemplul și a mărturisit, printre lacrimi, că își dorește același lucru. Însă, Radu Vâlcan l-a asigurat că soția sa nu a plecat de pe insulă.

Marco: Radu, și eu vreau să plec! Radu Vâlcan: Unde? Marco: La ea. Oriunde ar fi. Aș vrea să fiu lângă ea acum. Radu Vâlcan: Bianca se află, în continuare, în vila fetelor.

De asemenea, Marco a mai spus că nu regretă ce a făcut, dar regretă faptul că soția sa a trebuit să fie martoră la infidelitatea lui, fapt ce i-a provocat multă suferință.

„Nu aș fi vrut niciodată să ajung la chestia asta, să-i dau aceste imagini. Eu o iubesc cel mai mult pe Bianca și nu pot s-o pierd așa. Chiar nu pot s-o judec pentru cum a reacționat”, a mai spus Marco.

Prințul s-a arătat însă surprins și de faptul că, după ce a auzit explicațiile lui, Bianca s-a mai calmat. Concurentul consideră că șatena nu a înțeles că între el și ispită nu a fost vorba despre o simplă atracție fizică, între ei existând și sentimente puternice.

„Nu mă așteptam să treacă peste așa de repede. Și sunt așa șocat! Ceea ce ea nu cred că a înțeles e că nu a fost doar pur și simplu ceva fizic și cred că fuge de chestia asta pentru că chestia asta o poate durea cel mai mult!”, a mai spus Marco.

Bianca și-a înțeles greșelile

Bianca a reacționat exploziv atunci când a văzut imaginile cu soțul său și ispita Gabriella. Însă, după ce s-a mai calmat și după ce a văzut explicațiile date de Marco, șatena pare că a început să realizeze că și ea a greșit de-a lungul timpului. A înțeles că gelozia sa extremă i-a făcut mult rău lui Marco și relației lor.

„Am înțeles că am greșit și eu. Am înțeles ce a spus, are dreptate. L-am ținut închis, nu îi dădeam niciun fel de libertate, mă luam de el din mici lucruri. După aceea îmi părea rău, dar pe moment așa reacționam și vedeam că suferă, dar eu continuam. De asta am vrut să vin aici, să nu fie prea târziu comportamentul meu și să ajungem să ne despărțim din cauza asta. Sunt conștientă că greșeam. Am înțeles azi anumite lucruri”, a declarat Bianca Ghiurcă.

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Foto: Captură Antena 1