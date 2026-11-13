Cum a arătat botezul fetiței Alexandrei Stan. Artista a ținut totul departe de lumina reflectoarelor

Alexandra Stan a devenit mamă pentru prima dată în luna august. Ea a adus pe lume o fetiță pe nume Eva și, deși este activă în mediul online, a decis să păstreze secretul cu privire la botezul micuței, care a avut loc în urmă cu o lună.

Fetița s-a născut în data de 10 august. De atunci, vedeta îi ține la curent pe urmăritorii săi cu privire la rolul de părinte. Cu toate acestea, în urmă cu o lună, a botezat-o pe Eva în mare secret. Evenimentul restrâns a fost departe de ochii curioșilor, însă acum a decis că este momentul să împărtășească bucuria și cu fanii ei. Alexandra Stan a publicat un videoclip emoționant de la ceremonie și petrecere, iar totul a fost la superlativ! VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Alexandra Stan și-a încreștinat fetița în mare secret

Artista a decis că botezul Evei trebuie să fie unul discret, așadar, la eveniment au participat doar familia și persoanele apropiate. Nașii fetiței sunt actrița Aylin Cadîr și Bebbe Paicu.

Ceremonia a avut loc în Constanța, la Biserica „Sfântul Nicolae”, iar petrecerea s-a ținut la un local, într-un cadru intim, dar spectaculos. Alexandra Stan a anunțat totul prin intermediul unui videoclip special, alături de un mesaj impresionant.

„Acum o lună am creștinat-o pe Evushka noastră la Constanța, la dragul nostru părinte Marius, la Biserica Sf. Nicolae, alături de familie și nașii noștri iubiți, @aylincadir și @bebbepaicu. Mi se pare incredibil că am clipit puțin și a trecut deja o lună! Wow!”, a scris Alexandra Stan în mediul online.

Ce a purtat Alexandra Stan la botez

Pentru ca totul să fie perfect, cântăreața a optat pentru o ținută simplă, elegantă și cu însemnătate. Atât ea, cât și partenerul ei de viață au ales să poarte haine albe asociate cu puritatea.

Alexandra Stan a ales o rochie lungă, cu mâneci scurte, iar în picioare a purtat o pereche de pantofi negri. Look-ul său a fost completat de un machiaj discret, la fel și coafura a fost una lejeră.

Cum a arătat botezul Evei

Deși petrecerea a fost într-un cadru restrâns, vedeta și-a dorit o petrecere ca în basme. Decorul a fost dominat de nuanțe de alb, verde și roz.

Aceasta a pus un panou spectaculos cu fotografii inedite cu micuța și nu numai. În plus, meniul a fost unul rafinat care a inclus atât preparate alese, cât și prăjituri. Tortul a fost unul impresionant, decorat cu multă atenție.

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