Celentano din „Las Fierbinți”, un tată diferit de personajul de la PRO TV! Ce se întâmplă în familia actorului

Atunci când nu este pe platoul de filmare a serialului „Las Fierbinți”, Adrian Văncică se detașează complet de Celentano, personajul căruia i-a dat viață în urmă cu mai bine de 14 ani, și devine părinte și soț cu normă întreagă.

Invitat în podcastul „Salvați de clopoțel”, Adrian Văncică s-a descris ca fiind un părinte autoritar, dar suficient de echilibrat încât să nu cadă în extrema autorității severe. Deși este obișnuit să fie prezent în lumina reflectoarelor, actorul a rămas discret în ceea ce privește viața personală. Adrian Văncică și Elena formează un cuplu de peste 15 ani și au împreună două fete: Mara și Thea.

Adrian Văncică: „Nu mai merge ca pe vremea mea”

Dacă în serialul „Las Fierbinți” este cunoscut ca fiind bețivul satului, în viața reală, actorul este complet diferit. La „materia” parenting și familie, Adrian Văncică se consideră un părinte de nota 9. Actorul recunoaște că are momente în care se simte depășit de regulile nescrise ale Generației Z, însă reușește să păstreze un echilibru între libertate și reguli clare.

„Perioada asta de adolescență te plusează. La capitolul răbdare nu prea stau bine. Te uiți că se întâmplă niște lucruri care sunt sunt bune, dar în același timp știi că trebuie să treacă prin ele. Mă uit și sunt atent să nu cadă în prăpastie. Trebuie să-i lași să facă. Și autoritatea are limite, și disciplina are limite. M-aș defini ca un părinte autoritar, dar nu autoritatea aia severă, «scot biciul». Autoritatea aia sănătoasă. Doamna (n.r soția lui) este mai permisivă, ca orice mamă lasă de la ea. La mine nu e așa. E greu să fii părinte astăzi. Ești verificat cu inteligența artificială. Nu mai merge ca pe vremea mea, să se uite în gura mea la orice zic. Trăiești într-o verificare continuă. La fiecare întâlnire cu copilul ai un examen.”, a spus Adrian Văncică în podcastul Salvat de clopoțel.

De-a lungul anilor, Adrian Văncică și soția sa au lucrat împreună la mai multe proiecte cinematografice. În anul 2018, au fost colegi de filmare în serialul „Scurtcircuit”, regizat de Cătălin Saizescu, unul dintre nașii de botez al celor două fetițe ale lor. Elena Văncică este de profesie supervisor de scenariu și secretat de platou, meserie care i-a adus împreună și în plan profesional. De asemenea, fetele lor, Mara și Thea, au avut o scurtă apariție într-un episod din serialul „Las Fierbinți”. În urmă cu ceva timp, actorul mărturisea că nu își încurajează fetele să-i calce pe urme în direcția asta.

„Fetele noastre au jucat într-un episod din Las Fierbinți. Nu le încurajez în direcția asta, e greu să facă actorie în zilele noastre. Au crescut, nu am mai publicat fotografii cu ele de mult. Nu-mi place să fie în atenția publicului”, spunea Văncică în urmă cu ceva timp.

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