O gospodărie la munte se vinde cu doar 16.000 de euro! Are livadă de meri, pădure și un pârâu

Casa se află în mijlocul peisajelor pitorești din regiunea Ivano-Frankivsk, în Munții Carpați din Ucraina, pe un teren destul de mare, cu o suprafață de aproape un hectar și jumătate. Bloggerul Nazariy a povestit despre toate particularitățile și potențialul acestei locații. Pe teren se află cabana propriu-zisă, un grajd și terenul înconjurător.

Locuința este în prezent abandonată, însă, pentru cei cu dare de mână, ea poate fi privită cu un uriaș potențial. Deși cabana are nevoie de reparații substanțiale, în interior s-au păstrat elementele de bază: un pat solid din stejar și o sobă autentică huțulă, specifică zone. Pe pereți se pot găsi chiar și ziare vechi anii 1990.

„Pentru 16.000 de euro, prieteni, se vinde o gospodărie la munte. Aici sunt aproape 1,5 hectare de teren. Un câmp plat, iar sus este o pădurice. Este deja abandonată, oamenii nu mai locuiesc aici de mult timp, dar, în principiu, se poate locui în ea, cu câteva reparații. Să intrăm înăuntru, să vă arăt. Trebuie să faceți reparații, să curățați, dar acoperișul este bun, pereții sunt buni. Se poate lua pentru reconstrucție. Aici este o livadă frumoasă, plină de mere. Drumul până la teren, aproape, se amenajează ceva mai jos, iar până aici mai trebuit făcut puțin accesul, pentru că zona s-a umplut de vegetație.”, a explicat Nazarii în videoclipul publicat pe TikTok.

Casă de 16.300 de euro în Munții Carpați

În zonă nu există vecini deloc, iar accesul la casă se poate face cu o mașină de teren. Pe lângă casă, viitorii proprietari vor avea la dispoziție un teren întins, pe care curge un pârâu. Suprafața de pământ din jurul casei poate fi folosită pentru cultivarea legumelor sau creșterea animalelor.

Aceasta nu este singura proprietate scoasă la vânzare în regiunea Ivano-Frankivsk, populară printre turiști, care se află în apropierea stațiunii Bukovel. În satul Mikulichin, o altă casă abandonată se vinde pentru suma de 7.200 de euro. Satul are o populație de aproximativ 5.000 de locuitori, dispune de o infrastructură turistică dezvoltată și este situată într-o vale pitorească a râului Prut.

Conform anunțului, este vorba despre o casă veche din lemn, cu o suprafață totală de 75 mp, aflată în stare de degradare și abandonată, care necesită o renovare completă. La proprietate se poate ajunge pe un drum asfaltat. Prețul de 7.200 de euro este strict valabil pentru casă, fără terenul aferent.

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