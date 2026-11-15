Mesajul transmis de Prințul Marco după ce s-a lăsat ispitit de Gabriella: ”Unii văd intensitate, alții exces”

Prințul Marco este unul dintre cei mai discutați concurenți ai sezonului X, Insula Iubirii. Acesta nu s-a mai abținut și s-a iubit cu ispita Gabriella, ceea ce a generat un val uriaș de critici. După difuzarea momentului, el a decis să pună stop celor care îl atacă.

Deși el și Bianca Ghiurcă formează un cuplu de zece ani, iar de trei au devenit soț și soție, nimic nu l-a oprit să întrețină relații intime cu Gabriella Barbu. Concurenta și-a ieșit din minți, astfel că momentul a fost privit de telespectatori cu indignare. Oamenii și-au spus părerea în mediul online, însă Marco nu a mai putut și le-a răspuns. Acesta a scris câteva rânduri pe pagina sa de Instagram care sugerează că cei care îl critică ar trebui să se uite prima dată în oglindă, dar și că viața sa nu îi privește pe alții. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prințul Marco, răspuns dur pentru cei care îl critică

Prințul Marco și Gabriella Barbu au avut parte de un date de 24 de ore. Aceștia au fost departe de ochii celor din vilă și s-au bucurat de momentele în doi într-un resort de lux. Bărbatul a cedat tentației, astfel că flacăra ispitei s-a aprins. Valul de critici nu a putut fi oprit, dar pare că partenerul Biancăi Ghiurcă s-a săturat de atacurile la adresa lui.

Tocmai din acest motiv, într-o serie de Story-uri pe Instagram, a scris câteva rânduri directe pentru cei care îl critică pe internet. El este de părere că ceilalți ar trebui să vadă totul dintr-o altă perspectivă și nu ar mai trebui să își spună opiniile despre el. De asemenea, pare că nu îl afectează prea mult cuvintele negative, pentru că doar el și apropiații săi cunosc adevărul despre relația sa.

„Fiecare vede în tine ceea ce vrea să vadă. Unii văd intensitate, alții exces. Unii văd încredere în sine, alții aroganță. Unii văd sensibilitate, alții slăbiciune. Unii văd inspirație, alții competiție. Unii văd ambiție, alții aroganță. Unii văd bunătate, alții naivitate (…) Poți fi totul și opusul a tot, în ochii celorlalți. Nu poți controla ceea ce gândesc ceilalți despre tine și nici felul în care aleg să te interpreteze. Dar poți alege câtă importanță le acorzi opiniilor lor. Pentru că, în cele din urmă, doar tu îți cunoști cu adevărat povestea, știi prin ce ai trecut și îți cunoști valoarea”, a scris Prințul Marco, pe Instagram.

Concurentul cedează din nou

Chiar dacă a recunoscut că a greșit față de soția sa, din trailerul pentru episoadele viitoare Insula Iubirii se poate observa că Prințul Marco cedează din nou. El și Gabriella se iubesc încă o dată, însă de această dată în vilă.

Un alt detaliu care a atras atenția este că va avea loc confruntarea dintre Bianca Ghiurcă și ispită, iar replicile vor fi tăioase. Sezonul este aproape de final, astfel că vom urmări curând ultima ceremonie a focului și discuțiile aprinse care au loc între concurenți.

VEZI ȘI: Prințul Marco, decizie neașteptată după ce Bianca a văzut imaginile cu el și Gabriella din camera de hotel: ”Am păcătuit de față cu toată România”

Prințul Marco o comite a doua oară cu Gabriella! Imaginile din așternuturi o vor doborî pe Bianca: ”Am coborât din nou în iad”