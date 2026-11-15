Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: ”Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel”

Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: ”Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel”
Galerie Foto 7
Bianca și Gabriella se întâlnesc la bonfire
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Următoarea ediție Insula Iubirii se anunță una incendiară. După ce a amenințat în repetate rânduri producția să nu i-o aducă în față pe Gabriella, Bianca Ghiurcă a acceptat totuși provocarea și va sta față în față cu ispita care l-a cucerit pe Marco. Cele două femei din viața Prințului au parte de o ceremonie a focului împreună, iar Bianca nu a fost deloc prietenoasă.

Insula Iubirii sezonul 10 se apropie cu pași repezi de marele final. Zarurile au fost aruncate, fiecare concurent și-a scris povestea așa cum a crezut mai bine, iar acum urmează confruntările finale. Așa cum deja fanii emisiunii știu, înainte de întâlnirea dintre cupluri au loc întâlnirile dintre concurenți și ispitele care au reușit să le seducă partenerul. Astfel, Bianca Ghiurcă și Gabriella ajung față în față și se lasă cu scântei.

Bianca Ghiurcă și Gabriella, confruntarea finală

În următoare ediție Insula Iubirii atmosfera se va încinge serios. După ce a aflat că soțul ei nu a mai ținut cont de nimic și a încălcat absolut toate limitele, Bianca Ghiurcă a fost sfâșiată de durere. Șatena a văzut imaginile compromițătoare cu Marco și Gabriella și a explodat. Însă, deși partenerul ei a fost cel care a călcat strâmb, concurenta și-a vărsat toți nervii pe ispită.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Mai mult, știind formatul emisiunii, Bianca a avertizat producția de multe ori să nu o pună față în față cu Gabriella pentru că nu va reacționa deloc bine. Concurenta a rostit numeroase amenințări la adresa ispitei și a punctat de fiecare dată că nu se va putea controla.

Ei bine, se pare că în cele din urmă Bianca nu va beneficia de privilegiul de a sări peste întâlnirea cu Gabriella. Așa că în următorul episod cele două vor sta față în față la ceremonia focului, iar, așa cum deja a avertizat, Bianca nu a fost prea prietenoasă.

Bianca și Gabriella se întâlnesc la bonfire /Foto: Captură Antena 1

Imediat cum Gabriella s-a așezat lângă ea, Bianca a început atacul și nu a menajat-o deloc pe ispită. Și-a exprimat părerea dur și a folosit apelativul „amantă”.

„Amanta lui Marco, pentru că noi suntem căsătoriți și nu am cum să te chem altfel”, spune Bianca imediat ce o vede pe Gabriella.

Confruntarea dintre cele două se anunță una incendiară, iar ispita Gabriella a părut destul de bulversată după ce s-a întâlnit cu Bianca.

„Este o situație super dificilă pentru mine”, a mărturisit Gabriella.

Rămâne de văzut dacă ispita și concurenta vor ajunge la un numitor comun, având în vedere că ambele își doresc același lucru: pe Marco. Bianca nu va renunța la relația ei de 10 ani, în timp ce Gabriella a mărturisit că va pune pe primul loc dorințele concurentului.

„Îi voi respecta opinia, chiar dacă mă doare mult. Am ajuns la concluzia că îl iubesc atât de mult încât tot ceea ce este important pentru el va fi și pentru mine!”, a mărturisit Gabriella.

 

CITEȘTE ȘI:

Prințul Marco, decizie neașteptată după ce Bianca a văzut imaginile cu el și Gabriella din camera de hotel: ”Am păcătuit de față cu toată România”

Ce va face Bianca Ghiurcă după ce a văzut imaginilie 18+ cu Prințul Marco și Gabriella: „L-am rugat să se abțină”

 

Foto: Captură Antena 1

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cât costă un bilet la concertul Deliei Matache de la Palatul Parlamentului. Locurile VIP s-au epuizat
Cât costă un bilet la concertul Deliei Matache de la Palatul Parlamentului. Locurile VIP s-au epuizat
Cum arată mama lui Marcel de la Insula Iubirii. Elena Andrei și-a condus fiul la altarul improvizat
Cum arată mama lui Marcel de la Insula Iubirii. Elena Andrei și-a condus fiul la altarul improvizat
Ce relație există între Claudia Ion și Rebecca Toma, de fapt. Cum au fost surprinse după filmările Insula Iubirii
Ce relație există între Claudia Ion și Rebecca Toma, de fapt. Cum au fost surprinse după filmările Insula Iubirii
Cum a arătat tortul de la nunta lui Marcel cu Armina. Imagini spectaculoase de la petrecere
Cum a arătat tortul de la nunta lui Marcel cu Armina. Imagini spectaculoase de la petrecere
Câți bani cere Costel Biju ca să cânte la o nuntă, în funcție de program: o oră sau toata noaptea
Câți bani cere Costel Biju ca să cânte la o nuntă, în funcție de program: o oră sau toata noaptea
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Mediafax
Despăgubiri uriașe pentru un spital, după moartea unei paciente! Femeia a căzut din pat
Cel mai mare kitsch al anilor ’90. Cât costă acum celebrul ceas de perete pe care îl aveau majoritatea românilor în primul deceniu de după Revoluție
Gandul.ro
Cel mai mare kitsch al anilor ’90. Cât costă acum celebrul ceas de perete pe care îl aveau majoritatea românilor în primul deceniu de după Revoluție
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Mediafax
O insulă turistică oferă 30.000 de euro celor care vor să se mute acolo! Oferta care atrage atenția
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Prosport.ro
FOTO. L-a înșelat cu Dan Alexa și acum îl ceartă: „Vezi ce repede își găsește un bărbat iubirea vieții?”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Corina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui
Click.ro
Corina Bud, în culmea fericirii! Fiul artistei, Robin, a împlinit 18 ani. Cât de mult seamănă tânărul cu mama lui
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Digi24
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi transferă pe flancul estic. România ar putea fi vizată
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
Promotor.ro
Mașina Zilei: Un Suzuki Grand Vitara diesel caută un nou proprietar. Prețul cerut pentru SUV-ul japonez
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri pentru copii: cinci posibile cadouri de la Lidl
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Descopera.ro
Gravitația ar putea proteja Universul de paradoxurile călătoriei în timp, însă există o problemă
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL
Gandul.ro
Patronul „Palazzo”, localul în care Ilie Bolojan și-a măritat ieri fiica cea mare, este milionar din contracte cu Primăria Oradea. Pe vremea când Bolojan conducea Consiliul Județean Bihor, Neag era consilier județean PNL
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.