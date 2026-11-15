Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella, față în față! S-a lăsat cu scântei: ”Amanta lui Marco, nu am cum să-ți spun altfel”

Următoarea ediție Insula Iubirii se anunță una incendiară. După ce a amenințat în repetate rânduri producția să nu i-o aducă în față pe Gabriella, Bianca Ghiurcă a acceptat totuși provocarea și va sta față în față cu ispita care l-a cucerit pe Marco. Cele două femei din viața Prințului au parte de o ceremonie a focului împreună, iar Bianca nu a fost deloc prietenoasă.

Insula Iubirii sezonul 10 se apropie cu pași repezi de marele final. Zarurile au fost aruncate, fiecare concurent și-a scris povestea așa cum a crezut mai bine, iar acum urmează confruntările finale. Așa cum deja fanii emisiunii știu, înainte de întâlnirea dintre cupluri au loc întâlnirile dintre concurenți și ispitele care au reușit să le seducă partenerul. Astfel, Bianca Ghiurcă și Gabriella ajung față în față și se lasă cu scântei.

Bianca Ghiurcă și Gabriella, confruntarea finală

În următoare ediție Insula Iubirii atmosfera se va încinge serios. După ce a aflat că soțul ei nu a mai ținut cont de nimic și a încălcat absolut toate limitele, Bianca Ghiurcă a fost sfâșiată de durere. Șatena a văzut imaginile compromițătoare cu Marco și Gabriella și a explodat. Însă, deși partenerul ei a fost cel care a călcat strâmb, concurenta și-a vărsat toți nervii pe ispită.

Mai mult, știind formatul emisiunii, Bianca a avertizat producția de multe ori să nu o pună față în față cu Gabriella pentru că nu va reacționa deloc bine. Concurenta a rostit numeroase amenințări la adresa ispitei și a punctat de fiecare dată că nu se va putea controla.

Ei bine, se pare că în cele din urmă Bianca nu va beneficia de privilegiul de a sări peste întâlnirea cu Gabriella. Așa că în următorul episod cele două vor sta față în față la ceremonia focului, iar, așa cum deja a avertizat, Bianca nu a fost prea prietenoasă.

Imediat cum Gabriella s-a așezat lângă ea, Bianca a început atacul și nu a menajat-o deloc pe ispită. Și-a exprimat părerea dur și a folosit apelativul „amantă”.

„Amanta lui Marco, pentru că noi suntem căsătoriți și nu am cum să te chem altfel”, spune Bianca imediat ce o vede pe Gabriella.

Confruntarea dintre cele două se anunță una incendiară, iar ispita Gabriella a părut destul de bulversată după ce s-a întâlnit cu Bianca.

„Este o situație super dificilă pentru mine”, a mărturisit Gabriella.

Rămâne de văzut dacă ispita și concurenta vor ajunge la un numitor comun, având în vedere că ambele își doresc același lucru: pe Marco. Bianca nu va renunța la relația ei de 10 ani, în timp ce Gabriella a mărturisit că va pune pe primul loc dorințele concurentului.

„Îi voi respecta opinia, chiar dacă mă doare mult. Am ajuns la concluzia că îl iubesc atât de mult încât tot ceea ce este important pentru el va fi și pentru mine!”, a mărturisit Gabriella.

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Foto: Captură Antena 1