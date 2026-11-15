Singurul concurent care a participat la Insula Iubirii în 2 sezoane, cu 2 iubite diferite. Cum arată acum Aurel și ce a ajuns să facă pentru bani

De-a lungul timpului, Insula Iubirii a devenit un adevărat fenomen, iar cuplurile care și-au testat relația pe parcursul celor 10 sezoane au făcut deliciul publicului. În istoria emisiunii de la Antena 1 există un singur concurent masculin care a trecut prin testul din Thailanda de două ori. Este vorba despre Aurel Deacanu, care a fost concurent atât în sezonul 3, cât și în sezonul 5.

Pentru prima oară, Aurel Deacanu și-a făcut prezența în sezonul 3 Insula Iubirii. La acea vreme, bărbatul forma un cuplu cu Alexandra Diaconescu. În momentul în care au ales să participe la show-ul de la Antena 1, aceștia aveau o relație de doi ani și jumătate.

Relația celor doi a fost presărată cu numeroase infidelități. În Thailanda, Alexandra a vrut să se convingă că partenerul ei a lăsat în spate escapadele și este gata de o relație serioasă și pregătit să își construiască o familie. Însă, Aurel nu a trecut testul, căci a picat repede în ispită, iar Alexandra s-a despărțit de el.

Aurel s-a întors la Insula Iubirii

Cum în sezonul 3 a picat testul, după doi ani în care a spus că s-a maturizat, Aurel s-a întors la Insula Iubirii. Bărbatul a făcut parte și din suita de concurenți pentru sezonul 5. A doua oară, Aurel a mers în Thailanda alături de Diana, și ea fostă concurentă a sezonului 3.

Dacă în sezonul 3, Aurel a participat alături de Alexandra, Diana a participat alături de Ben, iubitul de la acea vreme. Însă, nici relația acestora din urmă nu a trecut testul. Astfel, Aurel și Diana s-au cunoscut la Insula Iubirii sezonul 3, iar doi ani mai târziu, în 2019, aceștia s-au reîntors, însă în calitate de cuplu.

Pentru Aurel nici a doua încercare nu a fost de succes, căci și în sezonul 5 a făcut același lucru și nu a durat mult până a picat în ispită.

Așadar, deși a avut parte de două șanse pentru a demonstra că este un bărbat matur și că ochii nu îi mai fug în toate părțile, Aurel nu a reușit să se schimbe și a rămas vulnerabil în fața ispitei. După ce aventura din Thailanda s-a terminat definitiv pentru el, Aurel a ales să se retragă din atenția publică.

După încheierea aparițiilor televizate, fostul concurent al sezoanelor 3 și 5 a stat departe de ochii curioșilor. Acesta și-a reluat viața și s-a orientat către o muncă obișnuită. Pentru a-și câștiga existența, fostul concurent a lucrat ca livrator la o firmă de curierat.

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