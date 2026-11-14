Ce pățește motorul dacă pui benzină în rezervorul unei mașini diesel. Greșeala pe care trebuie să o eviți

O neatenție la pompă poate provoca pagube serioase mașinii și cheltuieli considerabile pentru proprietar. Alimentarea cu benzină a unui autoturism diesel sau introducerea motorinei într-un rezervor destinat benzinei sunt greșeli care se întâmplă mai des decât s-ar crede. Consecințele diferă în funcție de tipul motorului, cantitatea de carburant introdusă și, mai ales, dacă șoferul a pornit sau nu mașina după alimentare.

Cea mai importantă regulă este să nu pornești motorul dacă observi că ai ales combustibilul greșit. Chiar și punerea contactului poate activa pompa de combustibil și poate permite amestecului să ajungă în instalație, complicând intervenția ulterioară.

Ce se întâmplă dacă pui benzină într-o mașină diesel

Această situație poate avea consecințe deosebit de grave. Motorina are și rol de lubrifiere pentru componentele sistemului de alimentare, în timp ce benzina nu oferă aceeași protecție. Astfel, dacă ajunge în instalație, poate provoca o lubrifiere insuficientă și poate deteriora pompa de înaltă presiune, injectoarele și alte componente.

Dacă motorul este pornit, combustibilul greșit poate circula prin întregul sistem, iar reparațiile pot deveni foarte costisitoare. Printre semnele unei probleme se numără pierderea puterii, zgomotele neobișnuite, fumul excesiv și oprirea motorului.

Ce pățește o mașină pe benzină dacă este alimentată cu motorină

Nici situația inversă nu este lipsită de riscuri. Motorina nu se aprinde în același mod ca benzina într-un motor cu aprindere prin scânteie. Din acest motiv, combustibilul poate afecta procesul de ardere, poate murdări bujiile și poate împiedica funcționarea normală a motorului. Șoferul poate observa rateuri, fum la evacuare, funcționare neregulată, dificultăți la pornire sau chiar oprirea autoturismului în timpul deplasării.

Dacă realizezi greșeala înainte de pornire, nu încerca să remediezi situația prin completarea rezervorului cu combustibilul corect. Anunță personalul benzinăriei, solicită asistență rutieră și transportă mașina la un service pentru golirea rezervorului și curățarea instalației de alimentare. Dacă ai pornit deja motorul, oprește-l cât mai repede, într-un loc sigur, fără să continui deplasarea. Ulterior, solicită intervenția unui specialist.

Costurile depind de gravitatea situației. Dacă motorul nu a fost pornit, poate fi suficientă golirea rezervorului. În schimb, dacă mașina a fost condusă, pot fi necesare verificări și înlocuiri de componente, iar factura poate ajunge la câteva mii de lei.

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