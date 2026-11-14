Tragedie pe DN 17! O femeie și-a pierdut viața într-un accident cumplit

O femeie de 33 de ani a murit și o fetiță de 3 ani a ajuns la spital în stare gravă, după ce sâmbătă, 14 noiembrie, un șofer de 27 de ani le-a accidentat în timp ce traversau strada.

Accidentul a avut loc pe DN 17, în localitatea Tiha Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud. Conform informațiilor oferite de reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud, un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din localitatea Tureac, a lovit o femeie de 33 de ani, din Prundu Bârgăului, și un copil de 3 ani, în timp ce aceștia traversau strada. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj de prim-ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județeană Bistrița-Năsăud.

Femeia de 33 de ani a murit, iar fetița de 3 ani a ajuns la spital

Victimele, femeia de 33 de ani și copilul de 3 ani, au fost găsite în stare de inconștiență. Femeia era în stop cardiorespirator, iar fetița prezenta funcții respiratorii cu suspiciune de hemoragie intracraniană. Copila a fost transportată de urgență la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. În cazul femeii, echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut succes, fiind declarat decesul.

„În cazul femeii în vârstă de 33 de ani, aflată în stop cardiorespirator, echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia. Menţionăm faptul că primul care a ajuns la locul accidentului şi a iniţiat manevrele de resuscitare a fost soldatul Tănasă Bogdan, care a intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor, până la preluarea victimei de către echipajele medicale specializate”, au precizat polițiștii din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

ISU a menționat că primul care a ajuns la locul accidentului și a început manevrele de resuscitare a fost soldatul Bogdan Tănasă, care a acordat primul ajutor până la preluarea victimei de către echipajele medicale specializate. Testarea șoferului cu aparatele din dotare nu a indicat prezența alcoolului sau a altor substanțe interzise. Polițiștii Serviciului Rutier continuă cercetările într-un dosar penal pentru a stabili cauza și împrejurările exacte ale producerii accidentului.

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