Trei zodii sunt favorizate în perioada următoare! O dorință veche ar putea deveni realitate

Trei zodii sunt favorizate în perioada următoare! O dorință veche ar putea deveni realitate
Trei zodii sunt favorizate de astre în următoarea săptămână/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

În perioada 16–22 noiembrie 2026, cerul pregătește o serie rară de noroc care se abate cu o intensitate deosebită asupra unui trio foarte specific. Știi senzația aceea când energia se schimbă brusc, căsuța ta de e-mail se umple de oferte și propuneri de colaborare interesante, iar fostul tău partener încetează în sfârșit să-ți mai bântuie visele?

Ei bine, astrologii ar spune că săptămâna aceasta nu este o coincidență. Între 16 și 22 noiembrie 2026, cerul pregătește o serie rară de noroc care se abate cu o intensitate specifică asupra unor trei zodii: Berbec, Săgetător și Gemeni.

BERBEC

Profită la maximum de fiecare minut din această săptămână. Soarele intră în semnul Săgetătorului pe 22 noiembrie, marcând începutul unui nou capitol plin de noroc și aventură. Acesta este momentul tău să te motivezi pentru ceea ce vrei să faci și să creezi.

Călătorește și planifică-ți următorul pas. Pornește o afacere sau dedică-te încercării unui lucru nou. Sezonul Săgetătorului este momentul potrivit pentru a face totul, știind că a-ți asuma riscul de a-ți urma visele dă întotdeauna roade.

Soarele se află în Săgetător până la sfârșitul lunii decembrie, dar lucrurile vor deveni deosebit de pline de evenimente când Mercur va intra în același semn la începutul lunii. Noi oferte și oportunități vor începe să-ți bată la ușă, iar tu trebuie să fii pregătit să le valorifici. Asigură-te că ești în măsură să iei noi decizii și să alegi ceea ce îți dorești pentru tine. În sfârșit, totul începe să se așeze la locul său.

SĂGETĂTOR

Ceva important se schimbă săptămâna aceasta. Pe 19 noiembrie, Soarele în Scorpion formează un careu cu Marte în Leu, aducând o idee inspiratoare pe care ar trebui să o pui în practică săptămâna aceasta. Aceasta ți se va revela prin vise sau intuiție, așa că fii atent.

Deși nu ești străin de ideile uimitoare, nu profiți întotdeauna de ele sau nu crezi că pot deveni realitate. Dar săptămâna aceasta, toate pot deveni realitate. Și, cel mai probabil, chiar vor deveni. Înainte ca sezonul tău să înceapă, Soarele în Scorpion îți oferă idei și obiective divine pe care le poți transforma în realitate, mai ales cu Marte de partea ta.

Acesta este momentul să crezi în fiecare vis pe care îl ai, astfel încât să poți începe să acționezi. Jupiter, planeta norocului, se află și el în Leu în acest moment, așa că ai și această energie de partea ta. Asigură-te doar că ești pregătit să-ți asumi riscul și să-ți schimbi viața.

GEMENI

Chiar dacă te simți confortabil în această etapă a vieții tale, te așteaptă lucruri mai mari și mai bune. Nu te subestima2. Fii dispus să-ți schimbi perspectiva și acceptă să ieși din zona de confort pentru a-ți îndeplini visurile.

Norocul încearcă mereu să te găsească, dar uneori nu reușește din cauza rutinelor de care refuzi să te desparți. Pe 17 noiembrie, Luna în primul pătrar în Vărsător îți schimbă perspectiva.Acest lucru te ajută, de asemenea, să înțelegi că orice lucru nou și uimitor va face parte dintr-un proces, așa că nu se va întâmpla totul dintr-odată.

Ieși din zona de confort în această săptămână. Asumă-ți riscuri și lasă-te deschis la idei și oferte pe care înainte nu le-ai fi luat în considerare. Nu există niciun motiv să rămâi unde ești atunci când ești destinat unei abundențe și unui noroc imense în această viață.

Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu banii pe final de an 2026. Totuși, există o veste buna

Trei zodii au parte de o surpriză uriașă până pe 15 noiembrie! Problemele încep să dispară

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Nunta fetei lui Ilie Bolojan a acaparat Oradea. Orașul e conectat la evenimentul din familia fostului premier
Nunta fetei lui Ilie Bolojan a acaparat Oradea. Orașul e conectat la evenimentul din familia fostului premier
Care sunt singurii crenvurști sănătoși din supermarket, potrivit medicului Mihaela Bilic
Care sunt singurii crenvurști sănătoși din supermarket, potrivit medicului Mihaela Bilic
Electrocasnicul din dormitor pentru care plătim 300 lei pe lună. Mulți români îl folosesc, în special în lunile de iarnă
Electrocasnicul din dormitor pentru care plătim 300 lei pe lună. Mulți români îl folosesc, în special în lunile de iarnă
El este tânărul român ucis de tren în Italia. Roberto avea doar 21 de ani
El este tânărul român ucis de tren în Italia. Roberto avea doar 21 de ani
Cele 3 zodii care scapă de ghinion începând de astăzi, 14 noiembrie 2026. Venus aduce schimbări importante
Cele 3 zodii care scapă de ghinion începând de astăzi, 14 noiembrie 2026. Venus aduce schimbări importante
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
Mediafax
Nuntă mare în familia lui Ilie Bolojan! Cine este bărbatul care o duce la altar pe fiica fostului premier
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
Gandul.ro
Ilie Bolojan, prima reacție după nunta fiicei sale, Lucia Maria: „Pentru mine e o zi de mare bucurie”
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Prosport.ro
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Adevarul
Manichiurista care ironizează salariile medicilor rezidenți și susține că ea câștigă mai bine: „De bani nu vorbim, că vede ANAF-ul!”
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
Digi24
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Mediafax
„Împăratul lumii interlope”, Petre Geamănu, în arest! Arsenal și câini antrenați, găsiți pe proprietatea sa
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Dana, prima soție a lui Dan Petrescu, femeia care l-a înşelat cu Radu Niculescu. Cum arată şi din ce face bani
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Prosport.ro
Țiriac a inaugurat cu fast noua arenă de 7.5 milioane de euro de la Otopeni, sub ochii lui David Popovici și ai altor campioni români: „Asta mă face fericit”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”
Click.ro
Adina Buzatu, critică la adresa celor care exagerează cu parfumul: „Câteva reguli de bun-simț”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
Digi24
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
Promotor.ro
SUV coreean cu motor diesel de 2,2 litri și tracțiune 4x4. Mașina care ține cu portofelul
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
go4it.ro
Kaufland oferă un televizor Samsung UHD cu diagonala de 50 de inci la preț de Black Friday
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Descopera.ro
Un obiect misterios care accelerează prin spațiu nu poate fi explicat de cercetători
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Go4Games
Cel mai bun joc al seriei Call of Duty din ultimii ani
Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați
Gandul.ro
Vedetele politice au început să sosească la petrecerea fiicei lui Bolojan. Emil Boc, Vasile Blaga și Florin Birta, primarul Oradei, printre invitați
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Mediafax Italia
Ce înseamnă cifrele de pe robinetul caloriferului?! SIGUR NU AI ȘTIUT!
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Mediafax Spania
Momentul tensionat din interviul cu un youtuber faimos!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.