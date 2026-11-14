Trei zodii sunt favorizate în perioada următoare! O dorință veche ar putea deveni realitate

În perioada 16–22 noiembrie 2026, cerul pregătește o serie rară de noroc care se abate cu o intensitate deosebită asupra unui trio foarte specific. Știi senzația aceea când energia se schimbă brusc, căsuța ta de e-mail se umple de oferte și propuneri de colaborare interesante, iar fostul tău partener încetează în sfârșit să-ți mai bântuie visele?

Ei bine, astrologii ar spune că săptămâna aceasta nu este o coincidență. Între 16 și 22 noiembrie 2026, cerul pregătește o serie rară de noroc care se abate cu o intensitate specifică asupra unor trei zodii: Berbec, Săgetător și Gemeni.

BERBEC

Profită la maximum de fiecare minut din această săptămână. Soarele intră în semnul Săgetătorului pe 22 noiembrie, marcând începutul unui nou capitol plin de noroc și aventură. Acesta este momentul tău să te motivezi pentru ceea ce vrei să faci și să creezi.

Călătorește și planifică-ți următorul pas. Pornește o afacere sau dedică-te încercării unui lucru nou. Sezonul Săgetătorului este momentul potrivit pentru a face totul, știind că a-ți asuma riscul de a-ți urma visele dă întotdeauna roade.

Soarele se află în Săgetător până la sfârșitul lunii decembrie, dar lucrurile vor deveni deosebit de pline de evenimente când Mercur va intra în același semn la începutul lunii. Noi oferte și oportunități vor începe să-ți bată la ușă, iar tu trebuie să fii pregătit să le valorifici. Asigură-te că ești în măsură să iei noi decizii și să alegi ceea ce îți dorești pentru tine. În sfârșit, totul începe să se așeze la locul său.

SĂGETĂTOR

Ceva important se schimbă săptămâna aceasta. Pe 19 noiembrie, Soarele în Scorpion formează un careu cu Marte în Leu, aducând o idee inspiratoare pe care ar trebui să o pui în practică săptămâna aceasta. Aceasta ți se va revela prin vise sau intuiție, așa că fii atent.

Deși nu ești străin de ideile uimitoare, nu profiți întotdeauna de ele sau nu crezi că pot deveni realitate. Dar săptămâna aceasta, toate pot deveni realitate. Și, cel mai probabil, chiar vor deveni. Înainte ca sezonul tău să înceapă, Soarele în Scorpion îți oferă idei și obiective divine pe care le poți transforma în realitate, mai ales cu Marte de partea ta.

Acesta este momentul să crezi în fiecare vis pe care îl ai, astfel încât să poți începe să acționezi. Jupiter, planeta norocului, se află și el în Leu în acest moment, așa că ai și această energie de partea ta. Asigură-te doar că ești pregătit să-ți asumi riscul și să-ți schimbi viața.

GEMENI

Chiar dacă te simți confortabil în această etapă a vieții tale, te așteaptă lucruri mai mari și mai bune. Nu te subestima2. Fii dispus să-ți schimbi perspectiva și acceptă să ieși din zona de confort pentru a-ți îndeplini visurile.

Norocul încearcă mereu să te găsească, dar uneori nu reușește din cauza rutinelor de care refuzi să te desparți. Pe 17 noiembrie, Luna în primul pătrar în Vărsător îți schimbă perspectiva.Acest lucru te ajută, de asemenea, să înțelegi că orice lucru nou și uimitor va face parte dintr-un proces, așa că nu se va întâmpla totul dintr-odată.

Ieși din zona de confort în această săptămână. Asumă-ți riscuri și lasă-te deschis la idei și oferte pe care înainte nu le-ai fi luat în considerare. Nu există niciun motiv să rămâi unde ești atunci când ești destinat unei abundențe și unui noroc imense în această viață.

Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu banii pe final de an 2026. Totuși, există o veste buna

Trei zodii au parte de o surpriză uriașă până pe 15 noiembrie! Problemele încep să dispară