Care sunt singurii crenvurști sănătoși din supermarket, potrivit medicului Mihaela Bilic

Care sunt singurii crenvurști sănătoși din supermarket, potrivit medicului Mihaela Bilic
Singurii crenvurști recomandați de Mihaela Bilic/ sursă foto: social media
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Singurii crenvurști care sunt aprobați și primesc undă verde din partea medicului nutriționist Mihaela Bilic sunt cei care respectă o regulă strictă a ingredientelor: conținut mare de carne, de peste 90%, fără nitriți, gumă guar sau polifosfați.

Indiferent de firma care îi comercializează, recomandarea generală a Mihaelei Bilic se îndreaptă spre crenvurștii din piept de pui sau curcan cu peste 90% conținut de carne. Dacă vrei să fii sigur de calitatea produsului, medicul nutriționist recomandă verificarea etichetei: dacă primul ingredient este un procent ridicat de carne ( dar NU „carne separată mecanic”), acei crenvurști pot fi consumați ocazional.

„Dacă vrei să fii sigur de calitate, verifică eticheta: dacă primul ingredient este carnea (nu „carne separată mecanic”) și procentul este ridicat, sunt acceptați ocazional în dietă”, este sfatul medicului nutriționist.

Mihaela Bilic/ sursă foto: social media

Ce conțin crenvurștii din comerț

De asemenea, Mihaela Bilic susține că prevenția este unul dintre principiile de bază ale unei alimentații sănătoase. Crenvurștii, ca și celelalte mezeluri procesate, au efecte nocive asupra organismului, pe termen lung sau scurt. Când vine vorba de consumul crenvurștilor, medicul nutriționist recomandă moderația în consum. Consumul zilnic de nitriți sau nitrați, substanțe nocive folosite în majoritatea rețetelor de crenvurști din comerț, pot crește riscul bolilor cardiovasculare, colorectale, fiind niște compuși cu efect cancerigen.

Prin urmare citirea etichetei înainte de cumpărarea unui produs poate face diferența. În majoritatea supermarketurilor din România există mezeluri și crenvurști de bună calitate, de casă, fără aditivi în exces și cu îngrediente „curate”, conținut mare de carne și numai cu mirodenii și condimente. De asemenea, există varianta de a prepara crenvurștii în casă după rețete tradiționale, care nu conți coloranți artificiali sau îngrediente de calitate scăzută.

Pe lângă etichetă, cumpărătorii trebuie să fie atenți și la felul în care arată alimentul. Crenvurștii ar trebui să fie cât mai deschiși la culoare, pentru că o carne tocată de pui sau curcan nu poate avea niciodată culoarea roz. Suprafața crenvurștiului nu trebuie să fie roz și nici să aibă un aspect comercial ușor strălucitor. Când membrana este neuniformă sau zbârcită pe crenvurști înseamnă că alimentul a trecut printr-un proces de afumare sau printr-un proces termic care a scos apa din crenvurst, ceea ce înseamnă că va avea o valoare nutrițională mai mare.

Cel mai consumat aliment în perioada postului este nociv pentru români, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Jumătate din culturi sunt modificate genetic!”

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