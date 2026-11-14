BANCUL ZILEI | Învățămintele mamei către fiică

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Discuția dintre o mamă și fiica ei te va face râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună!

– Mamă, mă duc la o petrecere diseară, vin dimineață!

– Ai grijă să nu rămâi gravidă cumva…

– Am 16 ani, mamă!

– Și eu am 32…

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Bulă și fiul lui

Bulă se adresează încurajator către fiul său:

– Hai, fiule, încă un pas, încă un pas! Încă unul, asa, asa, micuţ, încet-încet! Bubulinoooo, adu-mi repede camera video să îl filmăm pe feciorașul nostru, a venit de la balul de absolvire!

Soțul și soția

O femeie își așteaptă soțul acasă. Când acesta intră pe ușă, ea îl întreabă:

– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

– Nu, iubirea mea, cum să mă recăsătoresc?

– Dar dacă totuși ai face-o?

– Bine, poate peste câțiva ani…

Bulă poartă verigheta pe mâna dreaptă

– Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă? Pentru că toată lumea pe stânga o poartă.

– Foarte simplu, Ștrulă: Pentru că m-am însurat cu femeia greșită.

Soțul și soția la psiholog

O femeie merge cu soțul ei la psiholog și începe să se plângă:

— Domnule doctor, soțul meu nu mă mai ascultă deloc! Vorbesc cu el, îi spun lucruri importante, iar el se uită la televizor de parcă nici n-aș exista!

Psihologul se întoarce spre soț și îl întreabă:

— Domnule, ați auzit ce a spus soția dumneavoastră?

Soțul răspunde:

— Poftim? A zis ceva?

BANC | „Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic”

BANC | „Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?”