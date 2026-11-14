Corina Caragea, concurentă la MasterChef! Cum s-a descurcat prezentatoarea de la Pro TV: ”Bucătăria nu a luat foc”

Corina Caragea, concurentă la MasterChef! Cum s-a descurcat prezentatoarea de la Pro TV: ”Bucătăria nu a luat foc”
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Corina Caragea/ sursa foto: social media
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1 Decembrie se apropie cu pași repezi și așa cum ne-au obișnuit, posturile TV pregătesc ediții speciale. Corina Caragea a dezvăluit recent că a fost invitată în platoul MasterChef, acolo unde a concurat pentru o zi. Prezentatoarea de la PRO TV a vorbit despre atmosfera din platou.

MasterChef este una dintre cele mai îndrăgite emisiuni culinare din România. Corina Caragea a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online că a concurat în cadrul unei ediții speciale de 1 Decembrie și i-a plăcut la nebunie. Ea a făcut echipă cu Matilda Pascal Cojocărița și s-au distrat de minune acceptând această provocare la care nici nu visa. Alte invitate pentru episod sunt Mirela Oprișor și Ecaterina Ladin, actrițe din serialul Las Fierbinți. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Corina Caragea, concurentă la MasterChef

Prezentatoarea știrilor de sport de la PRO TV a povestit în mediul online experiența pe care a avut-o în cadrul emisiunii. Ea a dezvăluit cu umor că punctul ei forte nu este gătitul, ci degustarea preparatelor.

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Tocmai din acest motiv, a fost o provocare în adevăratul sens al cuvântului. Cu toate acestea, farfuria Corinei Caragea și a Matildei Pascal a avut un succes incredibil.

„Pe 1 decembrie mă vedeți unde nu m-aș fi văzut eu vreodată – concurând la show-ul MasterChef. Știam că îmi place și mă super pricep. Să mănânc. Am aflat că… s-a golit cu viteza luminii farfuria pregătită de noi. Am făcut echipă cu Matilda Pascal Cojocărița”, a scris Corina Caragea pe Instagram.

Corina Caragea/ sursa foto: social media

Corina Caragea/ sursa foto: social media

Vedeta a vorbit despre atmosfera din platou

Corina Caragea nu a oferit detalii despre comentariile juraților, însă a precizat că distracția a fost la cote maxime. Vedeta a mai subliniat că dincolo de emoții, atmosfera din platou a fost una de sărbătoare, ceea ce i-a plăcut foarte mult. Totuși, bruneta nu intră în bucătărie definitiv, ci se întoarce la pasiunea sa: sportul.

„Cum au reacționat chefii la degustare? Vedeți pe 1 decembrie. Nimeni nu a fost rănit, iar bucătăria nu a luat foc. E deja un câștig. Am câștigat și marele premiu? Ne-am super distrat, am dansat și, desigur, am mâncat cât pentru un an. Altfel, vă aștept și la știrile din sport în acest weekend”, a mai adăugat ea.

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