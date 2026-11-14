Narcis Bujor și-a adus iubita la reuniunea cu foștii colegi de la Insula Iubirii. Imaginile s-au viralizat!

Narcis și Alina s-au afișat împreună
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Deși ispitele și concurenții de la Insula Iubirii au semnat niște contracte cu Antena 1 și nu ar trebui să dezvăluie în avans ce se întâmplă în viața lor, mulți au încălcat flagrant această regulă. De această dată, Narcis Bujor a fost cel care nu a mai ținut cont de nimic. S-a afișat nestingherit alături de iubita lui, Alina, iar imaginile au fost postate în mediul online. Astfel, fanii show-ului au primit încă un spoiler înainte de marele deznodământ.

În acest an, atât concurenții, cât și ispitele de la Insula Iubirii sezonul 10 și-au făcut de cap. Nu au mai ținut cont de contractele semnate, iar publicul a putut înțelege mult mai devreme ce s-a întâmplat cu fiecare. Prințul Marco și Bianca s-au dat de gol, la fel Andrușca și Mocăniță, Claudia și Eduard, iar acum exemplul le-a fost urmat și de Narcis Bujor.

Narcis și Alina s-au afișat în văzul tuturor

Ultima ediție a emisiunii Insula Iubirii, difuzată seara trecută – 13 noiembrie, a fost una intensă. Așa că unii dintre concurenți și unele ispite, alături de concurenți ai sezoanelor trecute, și-au dat întâlnire și au urmărit împreună episodul. Au ieșit la un local din Capitală și împreună au vizionat și comentat ce s-a întâmplat.

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Printre cei care au participat la „întâlnire” s-au numărat Eduard și Claudia, Frankie, Andreea, Claudiu (concurent sezonul 8), Mattia (ispită sezonul 9), dar și Narcis Bujor. Aceștia s-au filmat împreună și au distribuit imaginile și în mediul online, iar un detaliu a atras imediat atenția.

Narcis Bujor nu a venit singur la reuniune, ci a fost însoțit de iubita sa, Alina. Prezența șatenei lângă ispită a fost sesizată imediat. Astfel, fanii au mai primit încă un nou spoiler de la Insula Iubirii. Deși în imaginile prezentate la televizor Bianca Iotu încă se gândește la o relație serioasă cu Narcis, acum cei care mai aveau un dubiu descoperă clar că aceștia nu rămân împreună.

Se pare că Narcis Bujor s-a săturat să se ascundă, iar acum nimic nu îl mai reține. A încălcat și el contractul cu Antena 1 și merge mândru alături de iubita sa oriunde.

Narcis și Alina s-au afișat împreună /Foto: Instagram

Narcis și Alina, o relație de lungă durată

Deși abia recent au început să se afișeze împreună, iar în urmă cu o lună Alina a făcut oficială relația, cei doi nu formează un cuplu de ieri, alaltăieri. Mulți ar putea crede că relația lor a început după ce ispita s-a întors din Thailanda, însă nu este așa. Aceștia formează un cuplu încă de anul trecut și s-au mai afișat împreună până acum.

Cea care l-a cucerit pe Narcis este Alina, o șatenă focoasă, cu un fizic de invidiat. Tânăra are și o carieră solidă, fiind apreciată în domeniul în care lucrează. Ea activează în industria de divertisment pentru adulți, în zona de videochat. Nu este doar o simplă prezență în fața camerelor, ci ocupă inclusiv poziția de manager și brand ambassador.

 

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Foto: Instagram, TikTok

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