Mira, lacrimi și suspine după Jaguar! Mesajele secrete ale concurentei de la Insula Iubirii au ieșit la iveală

Mira, lacrimi și suspine după Jaguar! Mesajele secrete ale concurentei de la Insula Iubirii au ieșit la iveală
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Mira și Jaguarul
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CANCAN.RO a aflat că Mira s-a îndrăgostit până peste cap de Jaguarul de la Insula Iubirii! O persoană foarte apropiată din anturajul brunetei ne-a dezvăluit că aceasta a plâns după ispita masculină mult și bine, chiar și după ce a plecat din Thailanda. Din păcate, „idolul la femei” n-ar fi fost deloc impresionat de lacrimile concurentei și nici n-ar mai fi vrut să audă de ea. Se pare că Mira și-a pierdut capul după Jaguar, dar sentimentele n-au fost tocmai reciproce.

Publicația noastră a intrat în posesia unor imagini în care Mira plânge cu fotografia în care apare alături de Jaguarul strânsă la piept! Se pare că ispita masculină i-a furat inima brunetei mai ceva ca în filme! Gabriela Pascu, fosta iubită a concurentei de la Insula Iubirii, ne-a dezvăluit că Mira s-a îndrăgostit de-a binelea de Jaguar în Thailanda și că a vărsat lacrimi amare după ce s-a întors în România. Mai mult, aceasta a povestit că bruneta a avut parte de un adevărat șoc după încheierea emisiunii, când s-a trezit brusc la realitate.

„Mira a plâns după Jaguarul după Insulă. Chiar s-a îndrăgostit”, a declarat fosta iubită a concurentei pentru CANCAN.RO.

Jaguarul i-a căzut cu tronc

Se pare că Jaguarul n-a mai vrut să audă de Mira după Insula Iubirii, mai ales că avea deja iubită acasă. Și nici măcar nu s-a obosit să mimeze prea mult interesul. Ispita a declarat în emisiune că bruneta îl sufocă și că nu simte absolut nimic pentru ea. Păi, și atunci ce facem cu toate complimentele și săruturile?! Se pare că au fost bune doar cât au ținut camerele de filmat. Ce să mai zicem? Jaguarul a ispitit-o pe Mira ca un prădător adevărat, iar când s-a terminat vânătoarea, a șters-o din peisaj.

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Mira plânge după Jaguarul

Mira plânge după Jaguarul. Sursa foto CANCAN

CANCAN.RO a intrat și în posesia unor filmulețe care lasă de înțeles că Mira și Ian au rămas în relații excelente, chiar dacă bruneta a căzut în ispită în Thailanda, în brațele Jaguarului! Ce să vezi?! Dacă „idolul la femei” i-a dat cu flit, măcar iubitul de acasă n-a dispărut din peisaj! În imagini, Ian și Mira apar în timp ce se joacă împreună cu un câine, amândoi numai un zâmbet, de parcă aventura din Thailanda nici n-ar fi existat. Filmulețele ar fi fost realizate după încheierea filmărilor de la Insula Iubirii, când cei doi reveniseră deja în România.

Mira plânge după Jaguarul

Mira plânge după Jaguarul. Sursa foto CANCAN

Ian, doar un pansament bun de pus pe rană?!

Acum rămâne de văzut dacă Ian și Mira au făcut pace cu trecutul și au reușit să învețe ceva din greșeli. Rămâne să ne punem întrebarea dacă bruneta încă suspină după Jaguarul, iar Ian este doar un pansament bun de pus pe rana lăsată de „idolul la femei”.

Interesant este că fosta ei iubită, Gabriela Pascu, ne-a povestit că s-a mai văzut cu ea după Insula Iubirii. Oare există vreo șansă de împăcare între Mira și femeia cu care s-a iubit luni întregi în timp ce era cu Ian? Oare îi face vânt Jaguarului și se întoarce la ea? Sau realizează că Ian e marea ei iubire și că a venit, în sfârșit, momentul să se facă fată de casă? Că, la câte încurcături amoroase are, Mira riscă să nu mai știe nici ea după cine trebuie să plângă.

VEZI ȘI: Ce s-a întâmplat, de fapt, între Ian, Mira de la Insula Iubirii și fosta iubită: “Am dormit toți trei în același pat”

Ian a ajuns de râsul maneliștilor, după ce iubita lui l-a înșelat la Insula iubirii: ”Băi, fraților”

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